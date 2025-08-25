Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 5 kg di cocaina e hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’hinterland di Castrovillari, dove la droga è stata rinvenuta nascosta in un doppiofondo di un’auto già sottoposta a sequestro. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Questura di Cosenza, con il supporto dell’Unità Cinofila. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.

Operazione coordinata tra Procura e Questura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di servizi di controllo amministrativo nelle aree destinate alla raccolta di veicoli sequestrati nell’hinterland del Comune di Castrovillari. L’iniziativa è stata frutto di una stretta collaborazione tra la Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo dr. D’Alessio, e la Questura della Provincia di Cosenza, diretta dal Questore dr. Cannizzaro. L’obiettivo principale era quello di verificare la regolarità amministrativa dei siti e prevenire eventuali attività illecite.

Il ruolo decisivo dell’Unità Cinofila

Durante le ispezioni, il personale della Squadra Mobile si è avvalso del prezioso contributo dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato. È stato proprio il cane antidroga a indirizzare l’attenzione degli agenti verso una specifica autovettura, mostrando un comportamento particolarmente interessato nei confronti del veicolo. Questo dettaglio ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo, portando alla scoperta di un doppiofondo ricavato nella portiera lato destro dell’auto.

Il rinvenimento della droga

All’interno del doppiofondo, gli agenti hanno rinvenuto 5 panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa 1 kg, per un totale di 5,334 kg. Oltre alla cocaina, è stato trovato anche 1 panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi. Tutta la sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale. Secondo le stime degli investigatori, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un profitto di circa 300.000 euro.

Sequestro a carico di ignoti e indagini in corso

Al momento, il sequestro della droga è stato effettuato a carico di ignoti, poiché non sono ancora stati individuati i responsabili del traffico illecito. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per risalire agli autori del reato e chiarire la dinamica che ha portato allo stoccaggio della sostanza stupefacente all’interno di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Il contesto: controlli nelle aree di raccolta dei mezzi sequestrati

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli amministrativi che la Polizia di Stato sta portando avanti nelle aree destinate alla raccolta dei mezzi sequestrati. Questi siti, spesso utilizzati come depositi giudiziari, possono talvolta diventare luoghi di interesse per attività illecite, come la detenzione e lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. L’attenzione delle forze dell’ordine si è dunque concentrata sulla verifica della regolarità dei siti e sulla prevenzione di possibili reati.

La collaborazione tra istituzioni

La sinergia tra la Procura della Repubblica e la Questura di Cosenza ha rappresentato un elemento chiave per il successo dell’operazione. La direzione del Procuratore Capo dr. D’Alessio e del Questore dr. Cannizzaro ha permesso di coordinare efficacemente le attività di controllo e di garantire una risposta tempestiva alle eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni.

Il valore economico della droga sequestrata

Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, pari a oltre 5 kg di cocaina e 100 grammi di hashish, avrebbe potuto fruttare sul mercato illegale un introito stimato di circa 300.000 euro. Questo dato sottolinea la gravità del tentativo di traffico di droga e l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno.

Le indagini proseguono

Nonostante il sequestro sia stato effettuato a carico di ignoti, gli investigatori stanno lavorando senza sosta per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le verifiche proseguono sia sui veicoli presenti nelle aree di raccolta sia sulle modalità di accesso e gestione dei siti, al fine di prevenire ulteriori episodi di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il rispetto dei diritti dell’indagato

Le autorità hanno sottolineato che, in questa fase del procedimento, ogni persona eventualmente coinvolta deve essere considerata presunta innocente fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile, nel pieno rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione e dal diritto di cronaca.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’hinterland di Castrovillari rappresenta un importante successo nella lotta al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Il sequestro di oltre 5 kg di cocaina e hashish, nascosti in modo ingegnoso all’interno di un’auto sequestrata, testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare le attività criminali e nel garantire la sicurezza del territorio. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave episodio.

IPA