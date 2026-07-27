Trovata dei ladri per rubare nelle case d'estate, il trucco del cartellino: "Non chiudete la porta a chiave"
Case vacanze e B&B, il trucco del "cartellino" usato dai ladri per derubare i turisti: come avviene il raggiro
Come ogni estate, durante il periodo delle vacanze, aumentano i furti nelle abitazioni lasciate incustodite. Quest’anno, però, alcuni ladri hanno inventato un nuovo trucco non per colpire le case dei turisti mentre sono lontani dalle loro residenze, ma per derubarli mentre si trovano in villeggiatura. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni del cosiddetto raggiro del “cartellino”, che viene attuato davanti alle porte o agli ingressi di appartamenti, case vacanze e B&B.
- Furti nelle case, il nuovo trucco dei ladri: turisti derubati in villeggiatura
- Come avviene il raggiro
- Danno per turisti e proprietari
Furti nelle case, il nuovo trucco dei ladri: turisti derubati in villeggiatura
Di recente i ladri hanno messo a punto uno stratagemma per ‘ripulire’ i turisti, una volta che questi arrivano nelle strutture ricettive prenotate per le ferie.
In particolare, a essere colpiti sono i B&B e le case vacanze con il cosiddetto trucco del “cartellino” che consiste nel piazzare dei falsi cartelli con raccomandazioni finalizzate all’inganno.
Come avviene il raggiro
Come riportato da Il Giornale, sono giunte diverse segnalazioni da alcune località vacanziere che hanno riferito come agiscono i malviventi.
Davanti alle porte o agli ingressi delle strutture fanno spuntare dei cartelli su cui scrivono, spesso in inglese, frasi come: “It is very important not to lock the door with the key from the outside”, la cui traduzione è: “È molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno”.
L’intento è quello di far cadere nel loro tranello le potenziali vittime, convincendole a non chiudere la porta di ingresso a doppia mandata. In questo modo i ladri possono intrufolarsi nelle abitazioni agevolmente per aggirare il meccanismo della serratura.
Una volta dentro gli appartamenti razziano tutto quel che c’è da portare via e si dileguano.
Danno per turisti e proprietari
Il danno, in questi casi, è doppio: i turisti si ritrovano ripuliti mentre i proprietari di casa devono far fronte ai problemi causati dai furti.
Dunque è opportuno che le persone, oltre a prendere precauzioni per le abitazioni lasciate vuote per le vacanze, stiano molto attenti anche ad eventuali episodi strani, come quello del “cartellino”, che possono verificarsi dove alloggiano per le ferie.