Trovata in mare Marianna Bello, dispersa a Favara durante l'alluvione

Diciannove giorni dopo la sua scomparsa, il mare ha restituito il corpo di Marianna Bello, la 38enne di Favara travolta dalla furia dell’acqua durante la devastante alluvione del primo ottobre. Il cadavere è stato ritrovato nella mattinata di domenica 19 ottobre, incagliato tra la vegetazione in un canneto di contrada Misita, tra Cannatello e Zingarello, nella zona costiera di Agrigento.

Come riporta ANSA, a fare la tragica scoperta sono stati alcuni cacciatori, che hanno notato il corpo galleggiare vicino alla foce del fiume Naro.

Subito dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il medico legale e il sostituto procuratore, insieme al sindaco di Favara Antonio Palumbo, che ha seguito le ricerche fin dal primo giorno.

Il corpo di Marianna Bello è stato trovato coperto di fango e privo di vestiti, trascinato dalle acque fino al mare.

Il riconoscimento è avvenuto grazie ai tatuaggi che la donna portava sul corpo.

In lacrime i familiari, accorsi immediatamente sul luogo del ritrovamento. “Ora almeno possiamo darle una sepoltura”, hanno detto ai cronisti, sollevati solo dal fatto di poter finalmente interrompere l’attesa e l’angoscia.

Le ricerche a Favara e l’appello a Mattarella

Le ricerche erano iniziate subito dopo l’alluvione e avevano coinvolto centinaia di persone: soccorritori, unità cinofile, sommozzatori, speleologi e cittadini volontari.

Nei giorni precedenti al ritrovamento, la famiglia aveva lanciato appelli pubblici e chiesto l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, temendo la sospensione delle operazioni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna era rimasta intrappolata con la propria auto in una strada allagata.

Uscita dal veicolo nel tentativo di mettersi in salvo, era stata travolta da un torrente d’acqua che l’aveva trascinata nel collettore di scolo con le grate divelte.

L’esposto della famiglia

L’avvocato della famiglia, Salvatore Cusumano, ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura per accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza e nella manutenzione delle condotte idriche.

“Credo che sia fondamentale trovare il responsabile di tutto ciò – ha dichiarato – e capire se l’allerta gialla fosse davvero tale e non dovesse essere rossa. È necessario verificare se il convogliatore d’acqua piovana sia stato manutenuto a regola d’arte, perché se la manutenzione fosse stata fatta oggi non saremmo qui”, ha aggiunto il legale.