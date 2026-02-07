Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti, 17enne strangolata e gettata nel canale Rio Nizza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo in Piemonte. Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, vicino Asti. Si chiamava Zoe Trinchero e l’ipotesi più probabile è che sia stata uccisa. Stando alle prime notizie, sul corpo della giovane ci sarebbero segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Sul caso indagano i carabinieri, la procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Lo riporta Ansa. È successo nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio.

Stando a quanto ricostruito finora, la giovane aveva passato la serata con amici in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata.

A lanciare l’allarme attorno alla mezzanotte sarebbe un residente, che avrebbe notato il corpo nel corso d’acqua.

Una volta sceso in strada per controllare avrebbe incontrato gli amici della 17enne, che stavano girando in zona per cercarla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per la giovane non c’era più nulla da fare.

Strangolata e gettata nel canale

Sulla morte di Zoe Trinchero stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Asti.

Stando a quanto emerso, da un primo esame del cadavere sarebbero stati trovati segni di un trauma cranico e di uno strangolamento.

L’ipotesi prevalente al momento è che la giovane sia stata uccisa, strangolata, e poi gettata nel Rio Nizza, in un tratto in cui il corso d’acqua passa in mezzo alle case.

Si indaga per omicidio

La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo sul caso per omicidio, al momento senza indagati.

I carabinieri stanno sentendo gli amici per cercare di ricostruire le ultime ore della ragazza.

E in particolare i suoi spostamenti dopo che si era allontanata, forse per incontrare il suo assassino.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini della videosorveglianza della zona.

La spedizione punitiva

Nella notte, dopo che si è diffusa la notizia della morte della giovane, un gruppo di persone si è radunato sotto l’abitazione di un giovane del posto di origini straniere, ritenendolo l’autore dell’omicidio.

Il ragazzo, che sarebbe in cura per problemi psichiatrici, è stato portato in caserma dai carabinieri per salvarlo dal linciaggio. Al momento non sarebbe indagato.

Il dolore della madre di Zoe Trinchero

“Non doveva finire così per la mia povera Zoe, è una ragazza bravissima”. Così a La Stampa la mamma di Zoe Trinchero.

La ragazza lavorava in un bar, la madre racconta che si era incontrata con alcuni amici dopo essere uscita dal lavoro.

“Doveva tornare a casa, ha incontrato un ragazzo che ha dato più versioni di questa storia”, ha detto.