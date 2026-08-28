Trovata morta a Pietratagliata di Pontebba insieme al cane in un furgone a bordo strada, indagini sulla donna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È mistero sulla scoperta di una donna e di un cane morti dentro un furgone a Pontebba, in Friuli. Il corpo senza vita è stato trovato da alcuni passanti che hanno notato il mezzo fermo a bordo della strada in Alta Val Canale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe stato fermo per un paio di giorni in una piccola area di sosta. In corso le indagini per fare luce sulla vicenda.

Il ritrovamento della donna e del cane nel furgone

L’allarme è scattato intorno alle 11 di venerdì 28 agosto, quando alcuni passanti hanno notato il furgone sul ciglio della strada che costeggia il torrente Fella, nella frazione di Pietratagliata di Pontebba, provincia di Udine.

Dentro il mezzo con targa austriaca, i carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato la donna riversa sui sedili posteriori senza alcun segno di vita, così come il cane. All’arrivo del personale sanitario, non è stato possibile far altro che dichiarare il decesso della vittima.

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Le indagini a Pontebba

I militari dell’Arma hanno delimitato l’area per permettere i rilievi del reparto della Scientifica all’interno dell’abitacolo e i primi esami del medico legale, arrivati sul posto insieme al pm di turno della Procura di Udine, Carla Longo.

Secondo le prime informazioni riportate dal Gazzettino, la vittima sarebbe una 27enne di nazionalità austriaca.

Sul cofano del furgone c’è il logo di un’attività del distretto di Hermagor, nella regione austriaca della Carinzia.

Nonostante i carabinieri di Tarvisio che indagano sul caso non escludano al momento nessuna pista, compreso il suicidio, gli investigatori sarebbero propensi a scartare la possibilità della morte violenta per mano di altre persone e starebbero accertando l’ipotesi di un’overdose.

Le prime ipotesi sulle cause della morte

All’interno del furgone, infatti, non sarebbero stati trovati ritrovati armi o oggetti che possano fare pensare a un omicidio, ma si attendono gli esami tossicologici sulla donna per constatare l’eventuale decesso in seguito a una dose letale di sostanze stupefacenti.

Il cane potrebbe invece essere morto dopo la padrona a causa delle elevate temperature raggiunte dentro il veicolo, rimasto parcheggiato nella piazzola per due giorni sotto il sole.

Obiettivo delle indagini coordinate dalla procura di Udine sarà anche quello di verificare le ipotetiche responsabilità di chi possa avere ceduto la droga alla vittima.