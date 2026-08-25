Trovata morta a San Francesco al Campo la studentessa Stefania Halip, era scomparsa durante la notte

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il cadavere di Stefania Halip è stato trovato al confine tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. La 24enne era scomparsa da lunedì notte e i genitori avevano denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi del ponte del Fisca ed è stato identificato. Inutili i soccorsi, arrivati sul posto anche con un elicottero.

Trovata morta la studentessa di San Francesco al Campo

Stefania Halip, studentessa universitaria di 24 anni residente a San Francesco al Campo, piccolo comune in provincia di Torino, era scomparsa nella notte tra domenica e lunedì.

Le ultime tracce del suo cellulare erano state intercettate alle 4 di lunedì mattina nei pressi del supermercato Crai di San Francesco al Campo. Poi nessun segnale. Il corpo della 24enne è stato trovato nella boscaglia.

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La scomparsa di Stefania Halip nella notte

Al momento i carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. L’ipotesi principale, ancora da confermare, sembrerebbe essere quella del suicidio. Stefania era tornata dal mare insieme ai genitori e alle sorelle intorno alle 22 di domenica sera.

Dopo la consueta routine prima di andare a letto, la famiglia si era ritirata per la notte. L’indomani mattina, però, i genitori hanno scoperto che la ragazza non era più in casa. Inizialmente non si erano allarmati: pensavano fosse uscita per una passeggiata e che sarebbe rientrata poco dopo. Stefania, però, avrebbe dovuto accompagnare la sorella più piccola al centro estivo e non si è presentata.

Non aveva lasciato neppure un messaggio. Un’assenza del tutto insolita per lei, tanto che i familiari, preoccupati, hanno lanciato l’allarme intorno alle 14.

Studentessa universitaria e ragazza molto tranquilla

Chi la conosce la descrive come una ragazza tranquilla, buona e profondamente legata alla famiglia. Frequentava la facoltà di Biologia e, quando poteva, lavorava nella pizzeria “Strapizzami”, di San Francesco al Campo, in provincia di Torino.

Aveva l’abitudine di avvertire sempre i genitori quando usciva, anche per commissioni o appuntamenti di pochi minuti: da un incontro con un’amica a un semplice gelato.

Proprio per questo, il fatto che non avesse dato sue notizie e non avesse lasciato alcuna indicazione sulla sua destinazione ha reso ancora più inspiegabile e preoccupante la sua scomparsa.