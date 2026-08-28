Trovata morta in strada a Isla Cristina in Spagna, compagno italiano arrestato: accusato di averla uccisa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 60enne italiano è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver accoltellato a morte la compagna. Il corpo senza vita della 47enne tedesca è stato trovato con diverse lesioni da arma da taglio in una strada di Isla Cristina, nella provincia di Huelva. Mentre sono in corso le indagini sull’omicidio, la Farnesina ha confermato il fermo del turista, comunicando che la vicenda è seguita dall’Ambasciata di Madrid e dal Console onorario a Siviglia.

Il ritrovamento della donna morta a Isla Cristina

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la scoperta del cadavere della donna è stata segnalata con una chiamata al numero di emergenza nella zona della spiaggia di Punta del Caiman della località di Isla Cristina, intorno alle 9 di venerdì 28 agosto.

Il personale sanitario e gli agenti della polizia locale hanno trovato il corpo della 47enne di nazionalità tedesca per terra, con i segni di almeno 20 coltellate.

Il cittadino italiano arrestato in Spagna

Stando a quanto riferito dalla testata locale Huelva Information, al momento dell’arrivo dei soccorsi, il cittadino italiano compagno della vittima si sarebbe trovato sul posto con un coltello in mano.

La Guardia civil spagnola ha arrestato il 60enne ritenendolo il presunto autore del delitto, con l’ipotesi che si possa trattare di un femminicidio.

Le indagini

Gli investigatori stanno indagando per ricostruire le circostanze dell’aggressione mortale, la relazione tra il presunto omicida e la vittima, oltre al possibile movente.

La Guardia civil ha fatto sapere che nessuna pista è esclusa al momento, ma gli elementi raccolti finora sembrerebbero fare propendere le autorità verso un caso di violenza di genere.

Secondo quanto ricostruito finora, la coppia di turisti viaggiava in camper e stava soggiornando nella località balneare vicino Huelva. Ancora da chiarire ogni altro aspetto della vicenda.