Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

47 chili di hashish sono stati sequestrati al termine di un’operazione della Polizia di Stato sulle coste di Trapani. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, quando una borsa contenente la sostanza stupefacente è stata scoperta sull’arenile di Nubia, probabilmente trasportata dalle mareggiate. L’azione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti che hanno già portato, nel corso dell’ultimo anno, al sequestro di oltre 1000 chili di hashish tra le province di Trapani e Agrigento.

Il sequestro sulla spiaggia di Nubia

La Squadra mobile, allertata da una segnalazione della DIGOS, ha individuato una borsa sospetta sull’arenile di Nubia, in provincia di Trapani. All’interno della borsa, avvolta da diversi strati di lana di vetro per proteggerla dall’acqua marina, sono stati rinvenuti 360 panetti di hashish di piccola grammatura per un peso complessivo di oltre 47 chili.

Le ipotesi degli investigatori

Secondo gli inquirenti la borsa potrebbe essere stata gettata in mare da un peschereccio durante un controllo delle forze dell’ordine, oppure potrebbe essere stata legata a una boa dai trafficanti, rimasti al momento ignoti, per nasconderla in attesa di un successivo recupero. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta e risalire ai responsabili del traffico di stupefacenti.

Il contesto: i sequestri degli ultimi mesi

Il quantitativo di hashish sequestrato nei giorni scorsi si aggiunge agli oltre 1000 chili di hashish già sottratti al mercato illecito dalla Polizia di Stato trapanese nel corso dell’ultimo anno, sia nella provincia di Trapani che in quella di Agrigento.

Le modalità del ritrovamento

Secondo quanto riferito dagli investigatori la borsa sarebbe rimasta in mare per alcuni giorni fino a quando le mareggiate l’hanno spinta sulla spiaggia di Nubia.

Il ritrovamento è stato possibile grazie al costante pattugliamento delle aree costiere da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli proprio per contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti.

Le indagini in corso

Al momento, gli autori del tentativo di occultamento della droga restano ignoti. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella che la borsa sia stata abbandonata in mare per sfuggire a un controllo improvviso, oppure che sia stata lasciata intenzionalmente in acqua per essere recuperata in un secondo momento.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire la filiera del traffico di hashish nella zona.

IPA