Trovata una borsa abbandonata con 47 chili di hashish nella spiaggia di Trapani, la maxi operazione
Sequestrati 47 chili di hashish sulla spiaggia di Nubia: la Polizia di Stato intensifica i controlli contro il traffico di stupefacenti.
47 chili di hashish sono stati sequestrati al termine di un’operazione della Polizia di Stato sulle coste di Trapani. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, quando una borsa contenente la sostanza stupefacente è stata scoperta sull’arenile di Nubia, probabilmente trasportata dalle mareggiate. L’azione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti che hanno già portato, nel corso dell’ultimo anno, al sequestro di oltre 1000 chili di hashish tra le province di Trapani e Agrigento.
Il sequestro sulla spiaggia di Nubia
La Squadra mobile, allertata da una segnalazione della DIGOS, ha individuato una borsa sospetta sull’arenile di Nubia, in provincia di Trapani. All’interno della borsa, avvolta da diversi strati di lana di vetro per proteggerla dall’acqua marina, sono stati rinvenuti 360 panetti di hashish di piccola grammatura per un peso complessivo di oltre 47 chili.
Le ipotesi degli investigatori
Secondo gli inquirenti la borsa potrebbe essere stata gettata in mare da un peschereccio durante un controllo delle forze dell’ordine, oppure potrebbe essere stata legata a una boa dai trafficanti, rimasti al momento ignoti, per nasconderla in attesa di un successivo recupero. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta e risalire ai responsabili del traffico di stupefacenti.
Il contesto: i sequestri degli ultimi mesi
Il quantitativo di hashish sequestrato nei giorni scorsi si aggiunge agli oltre 1000 chili di hashish già sottratti al mercato illecito dalla Polizia di Stato trapanese nel corso dell’ultimo anno, sia nella provincia di Trapani che in quella di Agrigento.
Le modalità del ritrovamento
Secondo quanto riferito dagli investigatori la borsa sarebbe rimasta in mare per alcuni giorni fino a quando le mareggiate l’hanno spinta sulla spiaggia di Nubia.
Il ritrovamento è stato possibile grazie al costante pattugliamento delle aree costiere da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli proprio per contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti.
Le indagini in corso
Al momento, gli autori del tentativo di occultamento della droga restano ignoti. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella che la borsa sia stata abbandonata in mare per sfuggire a un controllo improvviso, oppure che sia stata lasciata intenzionalmente in acqua per essere recuperata in un secondo momento.
Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire la filiera del traffico di hashish nella zona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.