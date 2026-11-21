Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 160 kg di cocaina e 300 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Città di Castello, in provincia di Perugia, dove è stato arrestato un italiano di 60 anni, già condannato per reati dello stesso tipo. La droga, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio e avrebbe fruttato circa dodici milioni di euro.

Le indagini e la perquisizione a Città di Castello

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato eseguito nella mattinata del 20 novembre dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Perugia e del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello. Nei giorni precedenti, gli investigatori avevano raccolto informazioni su una presunta attività di spaccio attribuita all’uomo, già arrestato nel 2014 per reati analoghi.

Gli accertamenti, svolti con appostamenti e pedinamenti, hanno documentato movimenti ritenuti sospetti. Da qui la decisione di perquisire l’uomo e il suo veicolo nel territorio comunale di Città di Castello. Le verifiche sono poi proseguite nella sua abitazione: qui sono stati trovati marijuana e le chiavi di un magazzino.

La cocaina nascosta in due luoghi

Nel magazzino, nascosti in uno sgabuzzino, gli agenti hanno recuperato 51 panetti di cocaina. Altri 93 panetti sono stati trovati in un capanno situato su un terreno di proprietà dell’indagato. Il quantitativo complessivo è risultato pari a 144 panetti, per oltre 160 kg lordi, oltre alla marijuana.

L’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Perugia-Capanne su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. La Polizia ha definito il sequestro il più ingente di cocaina mai effettuato dal corpo nella provincia. L’operazione ha sottratto risorse alle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti.

Il bilancio dei controlli

L’intervento rientra nei servizi predisposti dalla Polizia di Stato di Perugia per contrastare il narcotraffico. Negli ultimi due anni, queste attività hanno portato al sequestro di oltre 100 kg di cocaina e più di 300.000 euro.