Trovate le due sorelline scomparse a Caltanissetta, erano in un negozio di vestiti: decisiva la segnalazione

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono state trovate in un negozio le due sorelline di Caltanissetta scomparse venerdì sera. Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, si trovavano in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi e stanno bene. Decisiva la segnalazione di una donna, che ha permesso ai volontari della Protezione Civile di raggiungere le sorelline. A quanto pare sarebbero rimaste chiuse nel negozio da venerdì sera.

Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo

Sono state ore di apprensione per tutti i cittadini di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ma soprattutto per il padre delle bambine, Alessandro Costanza, che aveva denunciato la scomparsa venerdì sera.

Lo stesso Costanza aveva poi condiviso un appello sui social e in effetti la segnalazione è arrivata da una cittadina di San Cataldo che ha visto le due sorelline all’interno del negozio.

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Domitilla e Benedetta trovate in un negozio di abbigliamento

Nelle scorse ore era stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta. A condurre le ricerche in primis sono stati i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del padre, e la polizia.

I militari avevano già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Il padre, che ha in affidamento i sei figli dopo la separazione dalla moglie, ha raccontato nella denuncia di essere uscito insieme al figlio di 10 anni per comprare il pane venerdì intorno alle 20. Al suo ritorno, le due sorelle erano scomparse.

In base alle prime informazioni, Domitilla e Benedetta sarebbero rimaste chiuse all’interno di un negozio di abbigliamento gestito da cinesi, dove probabilmente erano andate venerdì sera.

Gli accertamenti in corso

Alle 17.30 era stato convocato un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione alla presenza degli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Vertice che, visto il ritrovamento delle due sorelline, non si terrà.

Tuttavia, spetterà ai carabinieri fare piena luce sull’accaduto e capire se, per esempio, le due bambine si siano allontanate volontariamente da casa oppure se si siano rimaste effettivamente chiuse dentro al negozio per errore.

L’attività commerciale nella quale sono state trovate le due sorelle di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, non si trova molto distante da casa.