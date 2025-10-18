Trovati 800 grammi di cocaina e panetti di hashish ad Avellino, sui panetti il logo di un cartone animato
Un 22enne è stato arrestato dalla Polizia ad Avellino per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati cocaina, hashish, bilancino e denaro.
Un arresto ad Avellino, dove un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nel pomeriggio di ieri in un quartiere popolare della città.
Le indagini e l’intervento della Polizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa mirata a contrastare la movida violenta e il consumo di sostanze stupefacenti, fenomeni che negli ultimi tempi hanno coinvolto anche i minorenni. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati da tempo su questo fronte, hanno individuato un sospetto in un quartiere popolare di Avellino e sono intervenuti nel pomeriggio di ieri.
Il sequestro di droga e il materiale rinvenuto
Durante la perquisizione dell’abitazione occupata dal giovane arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri di plastica contenenti 800 grammi di cocaina e cinque panetti di hashish sottovuoto, per un totale di 480 grammi. I panetti erano contrassegnati dalle immagini di un noto cartone animato, particolare che potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e una somma di denaro contante, elementi che rafforzano l’ipotesi della detenzione finalizzata allo spaccio.
L’arresto e la misura cautelare
Il 22enne fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. La misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, come previsto dalla legge, e le contestazioni mosse nei suoi confronti sono allo stato provvisorie. Il giovane, infatti, è attualmente sottoposto alle indagini e si presume innocente fino all’eventuale sentenza definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.