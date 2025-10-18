Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ad Avellino, dove un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nel pomeriggio di ieri in un quartiere popolare della città.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa mirata a contrastare la movida violenta e il consumo di sostanze stupefacenti, fenomeni che negli ultimi tempi hanno coinvolto anche i minorenni. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati da tempo su questo fronte, hanno individuato un sospetto in un quartiere popolare di Avellino e sono intervenuti nel pomeriggio di ieri.

Il sequestro di droga e il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione dell’abitazione occupata dal giovane arrestato, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri di plastica contenenti 800 grammi di cocaina e cinque panetti di hashish sottovuoto, per un totale di 480 grammi. I panetti erano contrassegnati dalle immagini di un noto cartone animato, particolare che potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e una somma di denaro contante, elementi che rafforzano l’ipotesi della detenzione finalizzata allo spaccio.

L’arresto e la misura cautelare

Il 22enne fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. La misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, come previsto dalla legge, e le contestazioni mosse nei suoi confronti sono allo stato provvisorie. Il giovane, infatti, è attualmente sottoposto alle indagini e si presume innocente fino all’eventuale sentenza definitiva.

