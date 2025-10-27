Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 29 chilogrammi di cocaina a Bardonecchia (Torino), al confine con la Francia. Un cittadino italiano di origine calabrese e un cittadino rumeno sono stati fermati mentre trasportavano la sostanza stupefacente nascosta in un furgone, nell’ambito di un controllo di routine. I due sono stati arrestati per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotti presso la Casa circondariale di Torino, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 12 ottobre un equipaggio della Polizia di Stato del Commissariato di Bardonecchia ha intercettato un furgone con targa italiana che procedeva a bassa velocità in direzione della Francia, a pochi chilometri dal confine. Il comportamento sospetto dei due occupanti, che si sono mostrati sfuggenti, ha spinto gli agenti della Volante a procedere con un controllo approfondito del veicolo e dei suoi passeggeri.

L’identità dei fermati e le prime verifiche

Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato i due uomini: un italiano di origine calabrese e un cittadino rumeno. Addosso all’italiano è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm, con una lama di 9 cm. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso un Commissariato di Roma.

La perquisizione del furgone e il rinvenimento della cocaina

Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione al veicolo. Durante il controllo, hanno notato che l’alloggiamento della ruota di scorta era stato modificato con un insolito rinforzo. Smontando questa parte del furgone, sono stati scoperti 12 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 14 kg.

Non soddisfatti, i poliziotti hanno ispezionato tutte le componenti meccaniche del mezzo. All’interno della marmitta sono stati rinvenuti altri 13 involucri dello stesso tipo, che custodivano cocaina per un peso superiore a 15 kg. In totale, sono stati sequestrati 29 chilogrammi di sostanza stupefacente.

Gli arresti e le accuse

I due uomini sono stati arrestati per possesso, in concorso, di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa circondariale di Torino, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

