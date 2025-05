Trovati a San Benedetto i tre adolescenti scomparsi da Pesaro, avvistati mentre dormivano in spiaggia

Sospiro di sollievo per le famiglie dei tre minori scomparsi da Pesaro nelle scorse ore. Domenica mattina i tre adolescenti di 15, 16 e 17 anni avevano fatto perdere le loro tracce. I genitori, non vedendoli rincasare e non riuscendo a mettersi in contatto con loro, avevano presentato denuncia alla polizia. I giovani sono stati rintracciati lunedì in buone condizioni di salute, a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nei pressi della stazione.

Pesaro, rintracciati i tre minori scomparsi: sospiro di sollievo per le famiglie

A trovare i tre ragazzi, che si sono allontanati volontariamente dalle loro abitazioni, è stata la polizia ferroviaria. Il rintracciamento è avvenuto proprio nel luogo dove era stato registrato, nella mattinata di lunedì 19 maggio, l’ultimo segnale dei loro cellulari prima che si spegnessero.

L’ultimo contatto degli adolescenti con i genitori era avvenuto il giorno prima, quando uno dei tre aveva contattato la famiglia per assicurare che lui e i due amici stavano bene, dicendo al padre e alla madre di non preoccuparsi.

Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona in cui sono stati rintracciati i tre adolescenti scomparsi da Pesaro

Da quella telefonata si erano poi perse le tracce dei ragazzi.

L’allarme e le ricerche

I parenti hanno deciso di mettere al corrente la polizia della vicenda, effettuando una denuncia di scomparsa. Subito gli agenti hanno attivato le ricerche.

Prima è stata coinvolta la Questura di Pesaro, poi tutte le autorità competenti della provincia.

L’allarme è stato allargato al resto delle forze dell’ordine regionali dopo che si è scoperto che i tre avevano deciso di recarsi in treno verso il sud delle Marche.

L’avvistamento in spiaggia

L’ultimo avvistamento prima della denuncia si è verificato lungo la mattinata di lunedì 19 maggio, quando alcuni passanti che stavano facendo jogging in spiaggia a San Benedetto avevano notato i tre giovani dormire nei lettini di un lido.

Dopo averli visti è stata avvisata la polizia. Nel giro di qualche ora i tre ragazzi sono stati rintracciati.