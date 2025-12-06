Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per furto e ricettazione dopo essere stati sorpresi con oltre 100 bottiglie di alcolici a bordo di un furgone. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in zona Madonna della Neve, dove la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di un supermercato. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due soggetti, entrambi stranieri e residenti in provincia di Treviso, sono stati fermati e parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, il responsabile di un supermercato appartenente a una nota catena di distribuzione ha contattato le forze dell’ordine dopo aver notato un uomo con atteggiamento sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, infatti, era entrato nel punto vendita senza effettuare alcun acquisto e si era poi allontanato in fretta, salendo a bordo di un furgone insieme a un altro individuo.

Le ricerche e il rintraccio dei sospetti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha subito avviato le ricerche nella zona segnalata. Gli agenti hanno individuato il veicolo descritto e hanno proceduto al controllo dei due occupanti, risultati essere due cittadini stranieri di 45 anni e 39 anni, entrambi residenti nella provincia di Treviso.

La scoperta della refurtiva

Durante la perquisizione del furgone, gli agenti hanno rinvenuto oltre 100 bottiglie di liquori e vino, oltre ad altri materiali di cui i due fermati non sono stati in grado di giustificare la provenienza. La quantità e la varietà della merce hanno subito insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

Le immagini di videosorveglianza e la conferma del furto

Successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza interne al supermercato da cui era partita la segnalazione, è stato possibile accertare che uno dei due uomini aveva effettivamente sottratto alcune bottiglie di liquori, poi ritrovate all’interno del veicolo. Questo elemento ha permesso di collegare direttamente i due fermati all’episodio di furto segnalato poco prima.

Le accuse e il sequestro della merce

I due soggetti sono stati quindi denunciati in stato di libertà per furto e ricettazione. Parte della merce sequestrata è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari, mentre per il resto della refurtiva sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza. Nel frattempo, tutta la merce di cui non è stato possibile stabilire l’origine è stata posta sotto sequestro.

IPA