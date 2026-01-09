Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti nel comune di Cerveteri (Roma), nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. Un cittadino italiano di 40 anni e una cittadina bulgara di 57 anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato e a seguito di perquisizioni che hanno portato al sequestro di cocaina, hashish, marijuana e proiettili.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante un servizio di controllo del territorio, intensificato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Ladispoli hanno notato movimenti sospetti nel comune di Cerveteri, ritenuti di interesse operativo. Da questi elementi è scaturito un intervento che ha permesso di smantellare un’attività di spaccio attiva nell’area.

Il primo arresto: cocaina ceduta in flagranza

Il primo dei due arresti ha riguardato un cittadino italiano di 40 anni, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane del posto. L’azione immediata dei Carabinieri ha permesso di bloccare lo scambio e di procedere con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

Perquisizione e sequestro: cocaina, hashish e proiettili

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 188 g di cocaina, 23 g di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre proiettili calibro 9. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, confermando l’esistenza di una struttura organizzata per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo arresto: marijuana nascosta in casa e nel terreno

Nello stesso contesto operativo, i controlli sono stati estesi a una cittadina bulgara di 57 anni, fermata nei pressi della propria abitazione a bordo della sua autovettura. Le successive perquisizioni, sia del veicolo che dell’abitazione, hanno portato al rinvenimento di 4,5 kg di marijuana e 2 g di cocaina, nascosti all’interno di un borsone.

Droga occultata nel terreno: altri 4 kg sequestrati

Ulteriori accertamenti hanno permesso di recuperare altri 4 kg di marijuana, accuratamente occultati in un fosso di terreno adiacente all’abitazione della donna. Questo sistema di occultamento era evidentemente finalizzato a eludere i controlli delle forze dell’ordine. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e posta sotto custodia.

