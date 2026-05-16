Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella Chianzutan

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Un tragico epilogo: i due escursionisti risultati dispersi in Friuli da giorni sono stati trovati morti a Sella Chianzutan, località tra il monte Piombada e il monte Bottai. Nei pressi della stessa località era stata trovata la loro Vespa, in un parcheggio. Il drammatico ritrovamento è stato fatto dall’elicottero della Protezione Civile Fvg, che si è subito adoperato insieme al Soccorso Alpino e alla Guardia di Finanza per il recupero delle salme.

Due escursionisti trovati morti

La notizia arriva da Repubblica. I due escursionisti di lingua tedesca scomparsi da lunedì 11 maggio nell’area di Verzegnis, in provincia di Udine, sono stati trovati privi di vita la mattina di sabato 16.

A rivelare il tragico epilogo della loro scomparsa è stato un elicottero della Protezione Civile Fvg che stava sorvolando l’area interessata dalle ricerche dopo gli impedimenti della notte precedente causati dal maltempo.

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Le salme sono state trovate e recuperate a Sella Chianzutan, tra il monte Bottai e il monte Piombada, dopo ore di ricerca tra le Prealpi Carniche.

Come riporta Ansa, le salme sono già state recuperate. L’operazione di recupero è stata portata a termine dal Soccorso Alpino.

La scomparsa in Friuli

Come anticipato, dei due escursionisti non si avevano più notizie da lunedì 11 maggio. Fanpage scrive che si trattava di un giovane austriaco di 23 anni e uno ancora più giovane di 21 anni, statunitense, entrambi residenti in Germania.

Lunedì 11 maggio i due giovani avevano parcheggiato il camper a Palazzolo Dello Stella per poi inforcare la loro Vespa e raggiungere Verzegnis. Quest’ultima è stata trovata in un parcheggio a Sella Chianzutan, non lontano dal punto in cui sono stati rinvenuti e recuperati i loro corpi.

Le ricerche e le ipotesi sulla tragedia

Fanpage scrive che l’allarme era stato dato dal padre di uno dei due escursionisti, preoccupato perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con il figlio.

Sulle tracce dei due giovani si erano mossi almeno venti soccorritori, con l’arrivo del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e la Protezione Civile. Gli uomini erano partiti da Sella Chianzutan e avevano controllato anche i ricoveri Casera Avrint e Bivacco Carcadé fino a percorrere la strada verso le cime del Bottai e del Piombada. Secondo le prime ipotesi, i due escursionisti potrebbero essere precipitati da un punto particolarmente impervio e ripido, perdendo l’equilibrio in mezzo all’erba.