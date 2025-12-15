Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli sono stati denunciati per detenzione illegale di materiale esplodente a Catania, dove la Polizia di Stato ha sequestrato 204,5 chilogrammi di artifizi pirotecnici nascosti in un garage. L’operazione, condotta nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli intensificati per le festività natalizie, è stata disposta dal Questore per garantire la sicurezza pubblica.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla detenzione illegale di materiale esplodente, con controlli mirati su tutto il territorio provinciale. Gli agenti della squadra artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intensificato le verifiche, rivolgendosi sia ai titolari di licenza rilasciata dal Questore sia agli hub di spedizione merci e ai trasportatori.

Controlli estesi e precedenti sequestri

I controlli sono stati estesi anche ai diversi quartieri cittadini dove, in passato, si erano già verificati episodi simili. Solo poche settimane fa, infatti, era stato effettuato un maxi sequestro di 1.500 ordigni rudimentali in un hub catanese, segno di una presenza significativa del fenomeno sul territorio.

Il sequestro nel garage di Corso Indipendenza

L’operazione ha portato alla scoperta di tredici imballi contenenti 204,5 chilogrammi di materiale esplodente, nascosti in un garage di Corso Indipendenza. I due fratelli, di 36 e 38 anni, sono stati identificati come responsabili della detenzione abusiva di artifizi pirotecnici, senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge. Per questo motivo, entrambi sono stati denunciati per il reato di detenzione illegale di sostanze esplodenti, con la presunzione di innocenza che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.

Recupero e distruzione del materiale sequestrato

I poliziotti specialisti in servizio a Catania hanno provveduto a recuperare in sicurezza tutti gli scatoloni, che sono stati posti sotto sequestro e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, destinati alla distruzione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare che una quantità così elevata di prodotti esplodenti potesse essere immessa sul mercato, riducendo così il rischio per l’incolumità pubblica.

Precedenti tentativi di intercettazione

Nei giorni precedenti, gli agenti avevano già intercettato un carico di ordigni in un hub, presumibilmente destinato agli stessi due fratelli. Tuttavia, in quella circostanza, non era stato possibile attribuire loro la responsabilità, poiché la mancata consegna ai destinatari era stata decisa per motivi di sicurezza: il trasportatore non aveva potuto completare il tragitto con tutto il carico di esplosivo illegale a bordo, evitando così ulteriori rischi.

Appello della Polizia di Stato: sicurezza e legalità

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che l’acquisto di prodotti pirotecnici è consentito solo ai maggiorenni e deve avvenire esclusivamente presso rivenditori autorizzati. Affidarsi a chi è sprovvisto di licenza rappresenta un rischio per la sicurezza personale e collettiva, oltre a configurare un illecito penale.

IPA