Trovati senza documenti e in possesso di coltelli da 20 cm a Marsala, denunciati due pregiudicati
Due uomini denunciati a Marsala per porto abusivo di armi e violazione delle norme sull’immigrazione durante controlli straordinari.
Due uomini sono stati fermati e denunciati per porto abusivo di armi e violazione delle norme sull’immigrazione nell’ambito dei recenti controlli straordinari della Polizia di Stato a Marsala. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati durante un servizio ad “alto impatto” disposto dal Questore di Trapan, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto dell’immigrazione clandestina.
- Immigrazione clandestia, l'operazione a Marsala
- Identificati e denunciati due soggetti già noti alle forze dell’ordine
- Il controllo in Piazza del Popolo e il sequestro dell’arma
Immigrazione clandestia, l’operazione a Marsala
Nei giorni scorsi sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio a Marsala su disposizione del Questore di Trapani, dott. Giuseppe Felice Peritore.
L’operazione ha coinvolto numerosi equipaggi della Polizia di Stato e il supporto delle aliquote del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo. L’obiettivo era duplice: prevenire e reprimere i reati e contrastare l’immigrazione clandestina.
Identificati e denunciati due soggetti già noti alle forze dell’ordine
Durante questi controlli gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala hanno fermato due uomini: un cittadino di origini rumene di 35 anni e un cittadino algerino di 64 anni.
Entrambi erano già conosciuti dalle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui furto aggravato, estorsione, truffa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
Inoltre erano stati segnalati per pregresse violazioni alla normativa sull’ingresso e soggiorno regolare in Italia e per l’attività non autorizzata di “guardiamacchine”.
Il controllo in Piazza del Popolo e il sequestro dell’arma
Il controllo decisivo è avvenuto in Piazza del Popolo, dove i due sono stati trovati privi di documenti di identificazione. In particolare il cittadino rumeno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. L’arma, detenuta illegalmente, è stata immediatamente sequestrata dagli agenti.
Per il possesso del coltello il cittadino rumeno è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi. Anche il cittadino algerino, sottoposto a controllo, è risultato destinatario di un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Trapani, che gli imponeva di lasciare l’Italia entro sette giorni. Non avendo mai ottemperato a tale provvedimento, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Marsala.
I servizi straordinari, che hanno portato alla denuncia dei due uomini, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.