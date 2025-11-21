Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti, 22 kg di marijuana sequestrati e numerose armi e munizioni nell’area jonico metapontina. L’azione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e armi, è stata portata a termine nei giorni scorsi, coinvolgendo due uomini residenti rispettivamente a Policoro e Montalbano Jonico.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Matera, la S.I.S.C.O. di Potenza e il Commissariato di P.S. di Policoro. Gli agenti hanno agito nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dei reati legati agli stupefacenti e alle armi clandestine, effettuando una serie di perquisizioni nei confronti di due soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Le perquisizioni e i sequestri

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto, nel box annesso all’abitazione del 41enne di Policoro, una pistola marca “Beretta” calibro 22 con matricola abrasa e circa cento cartucce. In un locale al piano superiore sono state trovate un’altra arma clandestina e un fucile da caccia calibro 12, risultato essere provento di furto. Inoltre, in un casolare di campagna nella disponibilità dello stesso uomo, sono stati scoperti altri due fucili, anch’essi rubati.

Il tentativo di elusione e il maxi sequestro di marijuana

L’altro indagato, un 54enne residente a Montalbano Jonico, ha tentato di sviare i controlli delle forze dell’ordine, indicando agli agenti un terreno confinante con il suo. Tuttavia, il tentativo è stato vano: guidati dal forte odore di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno individuato un casolare situato proprio nel terreno di proprietà dell’uomo. All’interno dell’edificio sono stati recuperati 22 kg di marijuana, suddivisi in due bustoni di cellophane trasparente.

Le accuse e la custodia cautelare

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati con le accuse di detenzione illegale di armi clandestine, detenzione di munizioni, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente in ingente quantità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati alla locale Casa Circondariale di Matera, in attesa delle successive determinazioni.

IPA