Trovato a Capaccio Paestum il cadavere di una donna, il corpo in decomposizione scoperto in una roulotte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il cadavere di una donna è stato scoperto all’interno di una roulotte. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in evidente stato di decomposizione e al momento non è stato ancora possibile identificare la vittima. Serviranno inoltre esami approfonditi per stabilire quanto tempo sia passato tra il decesso e il ritrovamento.

Capaccio Paestum, trovato il cadavere di una donna in stato di decomposizione

Il cadavere della donna, come riferisce Il Mattino, è stato trovato in una roulotte che era posteggiata in via Fidia, strada laterale e poco frequentata che si dirama da via Poseidonia, lungo la fascia costiera di Capaccio Paestum.

I primi a lanciare l’allarme alle autorità sono stati alcuni residenti che hanno iniziato ad avere sospetti per via del persistente e intenso cattivo odore proveniente dal mezzo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui è stato rinvenuto il cadavere

Cosa è emerso dai primi accertamenti

Inizialmente si è creduto che il corpo appartenesse a un uomo in quanto nella roulotte sono stati recuperati documenti riconducibili a un cittadino straniero senza fissa dimora con precedenti per furto e maltrattamenti.

Soltanto dopo i primi rilievi delle forze dell’ordine è stato acclarato che la salma è quella di una donna di circa 40 anni di carnagione chiara.

Non appena si è avuta notizia della macabra scoperta, sul luogo del ritrovamento si sono recati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.

Da un primo esame, non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo della vittima, ma sarà l’esame autoptico a chiarire le cause e la data della morte.

Donna morta nel Salernitano, il punto sulle indagini

I militari dell’Arma hanno subito informato la Procura della Repubblica di Salerno. Dopodiché il magistrato di turno ha disposto l’esame esterno sulla salma, affidato al medico legale, e il sequestro della roulotte.

La salma si trova ora presso l’obitorio del cimitero di Salerno. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso o di un decesso per cause naturali, così come quella legata a un possibile abuso di sostanze.

Avviate le indagini che serviranno a risalire con certezza all’identità della vittima, a ricostruire le sue ultime ore di vita e a spiegare con esattezza il periodo in cui sarebbe avvenuto il decesso.