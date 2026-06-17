Trovato cadavere nel Naviglio a Corsico (Milano), era scomparso da casa il giorno prima

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il cadavere di un 38enne è stato recuperato dal Naviglio a Corsico (Milano). L’uomo sarebbe scomparso da casa il giorno prima. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. Disposta l’autopsia, mentre sono in corso le indagini.

Il cadavere nel Naviglio a Corsico

Il 16 giugno è stato trovato il cadavere di un uomo nelle acque del Naviglio in via Alzaia Trieste a Corsico, comune che si trova in provincia di Milano.

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco lo ha recuperato dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il corpo trascinato dalla corrente.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sono stati avvisati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e i carabinieri competenti sul territorio. I medici e i paramedici hanno solo potuto dichiarare il decesso.

La vittima, secondo le prime informazioni, potrebbe essere rimasta in acqua per diverse ore.

Chi era la vittima

Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka.

Stando al primo esame superficiale, da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia.

Secondo quanto riporta Il Giorno, la vittima si chiamerebbe Shan Hemal Gomis Muhandiramge.

L’uomo sarebbe scomparso da Magenta il 15 giugno. L’allarme per la sua scomparsa era scattato dopo l’allontanamento dalla sua abitazione.

I familiari avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio, nella speranza di raccogliere segnalazioni utili al suo ritrovamento.

L’uomo si sarebbe allontanato con una bicicletta elettrica senza portare con sé alcuni farmaci necessari alla terapia a cui era sottoposto.

Le indagini sull’accaduto

I carabinieri stanno indagando su cosa possa essere successo.

Per il momento sono aperte tutte le ipotesi, dal gesto estremo, al malore dopo essersi tuffato o la possibilità che vi siano responsabilità terze.