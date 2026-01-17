Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e revoca del permesso di soggiorno: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un cittadino albanese di 55 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato trovato in possesso di 21 involucri di cocaina e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa che genera allarme sociale.

55enne trovato con 21 involucri di cocaina

L’operazione si è svolta durante i consueti servizi di controllo del territorio da parte della “Squadra Volante” della Questura di Brescia. Gli agenti hanno notato, in via Duca degli Abruzzi, un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta, stringendo in mano 2 chiavi inglesi.

Insospettiti dal comportamento e temendo che potesse essere in procinto di commettere furti con effrazione ai danni delle automobili, i poliziotti hanno deciso di intervenire e sottoporlo a controllo.

Il controllo e la scoperta della droga

L’uomo, un cittadino albanese di 55 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, si è mostrato subito evasivo e nervoso. Durante il controll, ha tentato di occultare alcuni oggetti tra i suoi indumenti e ha provato a giustificare il possesso delle chiavi inglesi sostenendo che gli servissero per riparare la bicicletta nel cortile di casa.

Tuttavia, le spiegazioni non hanno convinto gli agenti, che hanno proceduto a una perquisizione personale.

L’esito della perquisizione è stato positivo: nel portafoglio dell’uomo sono stati trovati 21 involucri di nylon termosaldato contenenti cocaina e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di ulteriori prove

Considerati i precedenti penali dell’uomo la Polizia ha deciso di estendere la perquisizione anche al suo domicilio. Anche in questo caso l’operazione ha dato esito positivo: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti un involucro di nylon termosaldato contenente hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

Inoltre, nascosta in un cofanetto su una mensola del soggiorno, è stata trovata una somma di denaro in banconote di piccolo taglio per un totale di oltre 6.000 Euro, anch’essa ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro dagli agenti intervenuti.

L’arresto e le conseguenze amministrative

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria il cittadino è stato condotto negli uffici della Questura e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica in attesa di giudizio.

Alla luce dei fatti e dei precedenti penali dell’individuo, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, provvedimento che ha permesso di avviare la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

IPA