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È stato adottato un provvedimento di Avviso Orale nei confronti di un ragazzo di Sondrio accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato segnalato dopo un controllo che ha portato al sequestro di oltre 69 grammi di hashish. Il provvedimento è stato emesso per prevenire ulteriori condotte illecite.

Il provvedimento della Divisione Anticrimine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio ha intensificato le attività di contrasto alle condotte illecite, concentrandosi sull’adozione di misure di prevenzione personale. In questo contesto, il Questore della Provincia ha emesso un Avviso Orale, una misura preventiva riservata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un giovane di 19 anni residente in città.

Il controllo e il sequestro della sostanza stupefacente

L’ultimo episodio che ha portato al provvedimento risale a un recente controllo effettuato dai militari della Radio Mobile del Comando Stazione Carabinieri di Tirano. In un parco cittadino, il ragazzo è stato trovato in possesso di una quantità significativa di hashish, pari a oltre 69 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Gli agenti hanno quindi deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria locale per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I precedenti e la valutazione della pericolosità sociale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il comportamento del ragazzo non è stato un caso isolato. Il giovane aveva già collezionato diversi precedenti di polizia e giudiziari. L’anno precedente era stato sanzionato per detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente e per ubriachezza manifesta. In passato, inoltre, era stato denunciato per furto aggravato ai danni di una tabaccheria della zona. Questi episodi hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale, che ha portato la Divisione Anticrimine a proporre l’adozione della misura preventiva.

IPA