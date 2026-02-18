Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. Un giovane di 22 anni è stato fermato in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di marijuana, hashish e funghi allucinogeni.

22enne nei guai a Messina

L’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi antidroga predisposti sul territorio di Messina. Gli agenti delle Volanti, impegnati in un’attenta attività di controllo, hanno individuato l’abitazione del giovane come possibile centro di traffico di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori. Durante l’operazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 120 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, entrambe già suddivise in dosi pronte per la vendita. Oltre a queste sostanze sono stati trovati anche 150 grammi di funghi allucinogeni e materiale utilizzato per il confezionamento degli involucri. Nel corso della perquisizione è stata inoltre sequestrata una somma in contanti di oltre 1000 euro, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Il giovane, un ventiduenne originario di Messina, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata confermata anche dopo la celebrazione del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti messa in atto dalla Polizia di Stato sul territorio di Messina. Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini.

