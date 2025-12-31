Trovato il cadavere di un giovane con una ferita alla tempia a Mira (Venezia), corpo scoperto da un passante

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

In un campo a Mira, un comune della provincia di Venezia, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane che potrebbe aver avuto tra i 25 e i 30 anni. A scoprirlo è stato un passante nella tarda mattinata del 31 dicembre. Il corpo ha una ferita alla tempia che farebbe ipotizzare che l’uomo possa essere stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco.

Il cadavere di un giovane a Venezia

Poco prima di mezzogiorno, un fotografo dilettante si è inoltrato nella zona agricola di Mira per scattare alcune immagini e lì ha notato il cadavere di una persona e ha subito allertato i carabinieri.

Il corpo – secondo quanto si è appreso – si trovava nei pressi di un fossato per l’irrigazione dei campi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Mira, il luogo in cui è stato trovato il cadavere del giovane

La morte risalirebbe a qualche giorno fa e si tratterebbe di un giovane la cui età potrebbe oscillare tra i 25 e i 30 anni.

La vittima era vestita e riversa su un fianco. Sulla tempia è stata notata una ferita, che sembra compatibile con un colpo di arma da fuoco.

Le indagini sul cadavere a Venezia

Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno, con il comandante del Nucleo investigativo dell’Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio

Nessuna ipotesi sulla causa del decesso viene scartata, anche quella che si sia trattato di un gesto volontario.

L’identità dell’uomo non è ancora stata accertata.

Dal momento che non è stata trovata alcuna arma vicino al corpo, la ferita alla tempia potrebbe far pensare che il giovane sia stato ucciso da qualcuno.

Cosa si sa sul caso

Il corpo del giovane è stato trovato in aperta campagna, vicino a un canale di scolo, a 200 metri dalla sede stradale.

Il territorio è quello di Mira, al confine con Marghera, a neanche un paio di chilometri dal campeggio a Fusina.

L’uomo sarebbe proveniente dall’est Europa, non è ancora chiaro se fosse residente nel Veneziano.

Come riporta Venezia Today, è altamente probabile che il corpo sia stato trascinato e abbandonato nel luogo in cui è stato trovato il 31 dicembre.