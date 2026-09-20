Trovato il cadavere di un uomo a Marghera, il recupero, le indagini e cosa si sa sulla vittima

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Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato recuperato in una canaletta a Marghera (Venezia). A trovare il corpo è stato un uomo uscito per andare a pescare che stava camminando nell’area. Le forze dell’ordine, sul posto, hanno accertato la presenza della persona priva di vita immersa nel canale e hanno proceduto al recupero della salma.

Il cadavere in una canaletta a Marghera

Nel pomeriggio del 20 settembre, un uomo era nei paraggi della zona industriale e camminava a piedi, perché era uscito a pescare, quando si è accorto che in una canaletta a Marghera c’era un corpo che galleggiava.

Il pescatore ha subito dato l’allarme al 113, le forze dell’ordine giunte sul posto hanno accertato la presenza della persona priva di vita immersa nel canale.

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L’allarme è scattato intorno alle 16:30, in via della Fisica tra Fusina e Malcontenta.

A intervenire sono stati i poliziotti delle volanti della Questura di Venezia con i colleghi della polizia scientifica, i Vigili del fuoco da Mestre con la squadra dei sommozzatori di Venezia e i carabinieri della stazione di Spinea, che hanno competenza territoriale anche su Marghera.

Le forze dell’ordine hanno sorvegliato il corpo nel fiume, in attesa del magistrato di turno per il recupero della salma.

Chi è la vittima

Dalle prime informazioni, il corpo recuperato è quello di un uomo di circa 40 anni di origine africana.

L’uomo aveva con sé alcuni effetti personali e doveva essere in acqua da non tanto tempo. Si ipotizza abbia origini dell’Africa centrale.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sul cadavere

Sono stati eseguiti i primi rilievi da parte della Polizia scientifica ma non si sa al momento se siano stati riscontrati sul corpo segni di violenza o ferite.

Gli accertamenti investigativi si stanno concentrando proprio sulle condizioni del cadavere.

Dalle prime ipotesi sulla causa del decesso potrebbe essersi trattato di un incidente, così come di un gesto estremo.

L’episodio si è verificato nella Municipalità di Marghera, una delle sei circoscrizioni che compongono il Comune di Venezia.

Questa porzione di territorio comprende la parte meridionale della terraferma veneziana, con le località di Marghera, Catene e Villabona, il vasto porto industriale e sobborghi significativi come Malcontenta e Ca’ Sabbioni.