Trovato il corpo di Laurentiu Gorea a Moglia vicino Mantova, 4 ragazzi morti nei fiumi lombardi in 2 giorni

Recuperato a Moglia, nel Mantovano, il corpo di Laurentiu Gorea, sparito dopo un tuffo in un canale. Il 23enne di origini moldave era disperso da Ferragosto ed è stato ritrovato senza vita nell’impianto idrovoro di Mondine dopo circa 48 ore di ricerche. Si tratta del quarto ragazzo annegato in corsi d’acqua della Lombardia negli ultimi due giorni.

La morte a Moglia di Laurentiu Gorea

Gorea era scomparso in acqua mentre stava trascorrendo il Ferragosto, tra pesca e divertimento, nella grande area verde a poca distanza dal confine con la provincia di Modena, dove viveva e lavorava come trasportatore.

Il ragazzo moldavo, con cittadinanza romena, era tornato a riva dopo il bagno in un canale di bonifica, ma poi aveva deciso di rituffarsi da solo, senza più riemergere.

Le ricerche nel canale del Mantovano

Le ricerche sono scattate subito dopo l’allarme lanciato dagli amici, con i vigili del fuoco di Mantova, supportati dall’elicottero, una squadra di sommozzatori proveniente da Bologna, e con un altro elicottero dei carabinieri, che hanno passato al setaccio tutta la zona per due giorni.

A trovare il corpo del 23enne, intorno alle 6.30 di sabato 16 agosto, un passante, dopo la riattivazione dell’impianto idrovoro Mondine, che era stato spento nella giornata di Ferragosto proprio per facilitare le operazioni di soccorso.

Quattro ragazzi annegati in Lombardia

Gorea è soltanto l’ultima giovane vittima dei corsi d’acqua lombardi nel fine settimana ferragostano. Nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese, un altro ragazzo di nazionalità romena è morto dopo un bagno con gli amici intorno alle 11.30 di sabato 16, scomparendo tra le acque del Ticino, nei pressi della diga del Panperduto.

Il 24enne è stato probabilmente trascinato a fondo dai mulinelli che spesso si creano nel corso d’acqua e che sono la ragione per cui le amministrazioni locali hanno imposto il divieto di balneazione.

Nella stessa giornata, un 27enne è annegato dopo un tuffo nell’Adda, a Belgiardino, nel Lodigiano, trovato senza vita dai soccorritori.

ANSA

Le ricerche dei vigili del Fuoco del 27enne disperso nel fiume Adda

Sempre nel fiume Adda era stato recuperato un 16enne di origini egiziane, che nel pomeriggio di giovedì 14 agosto si era tuffato nel territorio di un altro comune della provincia, Merlino. Il ragazzo era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è morto.