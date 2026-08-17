Trovato il furgone usato per il furto di opere a Messina, la svolta grazie alle telecamere

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Le indagini sul maxi furto delle opere di Antonello Da Messina avvenuto a Ferragosto nel museo regionale Accascina sono arrivate a una svolta: gli inquirenti hanno individuato e sequestrato il furgone utilizzato dalla banda per il primo trasporto della refurtiva, poi abbandonato per continuare con un cambio auto. Il mezzo è ora oggetto di rilievi e analisi da parte della polizia scientifica, che sta cercando tracce dei responsabili.

Trovato il furgone del furto di Messina

La notizia è riportata da LaPresse e ripresa da Repubblica e altri quotidiani nazionali. La squadra mobile di Messina è riuscita ad individuare il mezzo utilizzato per la fuga dopo il furto delle quattro opere di Antonello di Messina avvenuto a Ferragosto presso il museo regionale.

Si tratta di un furgone che la banda avrebbe abbandonato in una zona lontana dalle telecamere di videosorveglianza.

ANSA

Come riporta Repubblica, gli inquirenti hanno individuato il mezzo seguendo il percorso attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Quando il veicolo è scomparso dal raggio d’azione dell’occhio elettronico, gli agenti della mobile si sono concentrati proprio in quel punto, dove in effetti il mezzo era stato abbandonato.

Le quattro opere di Antonello da Messina

I quattro capolavori di Antonello da Messina sono stati rubati a Ferragosto: si tratta tre scomparti del celebre Polittico di San Gregorio, risalente al 1473, e della tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, trafugata da una teca blindata.

Il polittico, dipinto a tempera grassa su tavola per il convento della chiesa di Santa Maria extra moenia, comprende cinque elementi superstiti articolati su due livelli. Il registro inferiore ospita la Madonna del Rosario tra San Gregorio e San Benedetto, mentre quello superiore mostra l’Annunciazione.

Le indagini sul basista

Gli investigatori della Squadra Mobile e del Nucleo Tutela Beni Culturali concentrano l’attenzione sui quattro custodi in servizio durante la notte di Ferragosto. Le loro deposizioni presentano vistose ombre, in particolare sulla decisione di disattivare l’allarme antintrusione senza prima effettuare un sopralluogo o allertare il 112.

Al momento dello scatto del sistema di sicurezza, obsoleto e privo di ponte radio con le forze dell’ordine, il personale non si trovava nella sala monitor, ma era probabilmente intento a seguire in televisione la processione della Vara. La Procura analizza ora contatti, frequentazioni e tenore di vita dell’intera squadra lavorativa. Stando agli inquirenti, solo il fortuito abbandono di due tavole sul marciapiede da parte dei malviventi ha impedito che il colpo venisse scoperto soltanto l’indomani mattina.