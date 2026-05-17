Trovato morto a Sessa Aurunca il figlio dell'ex sindaco, Antonio Meschinelli era scomparso da 3 giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato trovato senza vita Antonio Meschinelli, figlio dell’ex sindaco di Sessa Aurunca Elio Meschinelli. L’uomo era scomparso da tre giorni. Le ricerche, condotte con l’utilizzo di droni, hanno condotto gli agenti in un dirupo nella zona archeologica del paese. Per recuperare il corpo è stato necessario l’elicottero. Il cadavere dell’uomo verrà sottoposto all’autopsia per capire quali siano state le cause della morte.

Antonio Meschinelli trovato morto

Antonio Meschinelli, scomparso da tre giorni, è stato trovato morto in un dirupo. La scoperta, dopo giorni di ricerche, è arrivata nella mattina di domenica 17 maggio, quando i vigili del fuoco hanno guidato un drone nella zona archeologica di Sessa Aurunca.

L’uomo, di 58 anni, era piuttosto noto anche per via della parentela con l’ex sindaco del paese. Era infatti il figlio di Elio Meschinelli, compianto e apprezzato sindaco, che ha perso anche lui la vita alcuni anni fa.

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Il corpo è stato rinvenuto in una zona impervia, difficile da raggiungere, ed è stato necessario l’utilizzo di un elicottero per recuperarlo.

Disposta l’autopsia

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che stanno indagando sulla vicenda.

Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove verrà eseguita l’autopsia.

Fondamentale è, infatti, capire cosa sia accaduto al 58enne. Dopo gli accertamenti, la salma verrà restituita ai familiari e sarà disposto il funerale.

L’incidente di Elio Meschinelli

Antonio Meschinelli era il figlio di Elio Meschinelli, ex sindaco di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Il padre è stato anche il preside dell’Istituto tecnico per geometri del paese e un amato sindaco che ha svolto due mandati, dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2007.

Anche Elio ha perso la vita alcuni anni fa, nel giugno 2015, sulla strada provinciale di Sessa Aurunca. L’auto guidata dall’ex sindaco si scontrò con un’altra vettura, guidata da un ragazzo di 19 anni. Entrambi persero la vita.