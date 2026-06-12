Trovato morto a Spinea il 19enne Mattia Testi, il padre scopre il corpo dopo giorni di ricerche

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di cui si sono perse le tracce a Spinea nella notte tra il 4 e 5 giugno scorsi, è stato trovato morto nei campi della frazione di Fornase. La drammatica scoperta è stata fatta dal padre, che ha rinvenuto il corpo del figlio vicino a un traliccio, nei pressi del parco da cui era sparito e nella zona che già nei giorni scorsi avevano perlustrato le forze dell’ordine.

Spinea, trovato morto dopo giorni di ricerche il 19enne Mattia Testi

Del ragazzo non si sono avute più notizie dal 4 giugno scorso. Il suo cadavere è stato individuato giovedì 11 giugno, intorno alle 19, nei campi di Fornase, a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultimo avvistamento.

Come riferisce Il Corriere della Sera, è stato il padre del giovane a trovare il corpo senza vita.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al magistrato di turno che ha deciso di chiedere l’intervento a Spinea del medico legale per una prima ispezione esterna della salma.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso, ma dalle prime informazioni sarebbero esclusi segni di violenza sul corpo, anche se è ancora presto per sciogliere la riservatezza sull’accaduto.

Nei giorni scorsi sono state attivate intense ricerche a cui hanno partecipato le forze dell’ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco

I messaggi di cordoglio

“A nome dell’intera comunità di Spinea – ha scritto in un messaggio il sindaco Franco Bevilacqua – desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia. In questi giorni la nostra città ha condiviso con apprensione la speranza di un esito diverso e oggi si trova unita nel dolore. Alla famiglia di Mattia rivolgiamo il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.

Sulla tragedia si è espresso anche il sindaco di Venezia, Simone Venturini: “La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Mattia Testi mi rattrista profondamente. A nome mio e di tutta la città metropolitana di Venezia esprimo profondo cordoglio per questa terribile tragedia”.

“La mia vicinanza va in primis alla famiglia, agli amici ma anche a tutta la comunità spinetense. Oggi è un giorno molto triste per tutta la Città metropolitana”, ha concluso il primo cittadino.

Le parole dell’amico: “Era un po’ giù per un mix di pensieri”

Una settimana fa Mattia si trovava al parco di via Bennati. Qui avrebbe avuto un diverbio con un amico. I due giovani si sarebbero poi separati, andando ognuno per la propria strada.

In quel momento Mattia si sarebbe adirato e avrebbe rotto il cellulare. La famiglia, non vedendolo rincasare, ha lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche.

L’amico del presunto diverbio è stato intervistato da RaiNews nei giorni scorsi. “L’ho lasciato al parco. Era tardi e sono andato a casa”, ha dichiarato. “Era un po’ giù per un mix di pensieri”, ha aggiunto ancora il ragazzo, amico del 19enne dai tempi delle elementari.