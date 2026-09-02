Trovato morto a Vigevano nell'edificio abbandonato, è il 24enne che era stato aggredito e gettato nel Naviglio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Vigevano è stato ritrovato morto il 24enne di origine salvadoregna che lo scorso 21 agosto era stato spinto nel Naviglio Sforzesco dopo un’aggressione omofoba. Il corpo del giovane, che presentava sangue sul volto, è stato scoperto nella mattinata di mercoledì 2 settembre: le cause del decesso restano ancora al vaglio degli inquirenti in attesa dell’autopsia.

24enne ritrovato morto a Vigevano

Nella mattinata di oggi – mercoledì 2 settembre 2026 – a Vigevano, in provincia di Pavia, è stato trovato il corpo senza vita di un ragazzo salvadoregno di 24 anni.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile dismesso in via Madonna degli Angeli nei pressi della stazione ferroviaria, dove il giovane aveva trovato rifugio. A rinvenire il corpo attorno alle 8 del mattino è stato un altro occupante della struttura.

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Sul posto sono tempestivamente giunti gli agenti del commissariato di Polizia e la Scientifica per eseguire i rilievi necessari ad accertare le circostanze del decesso.

L’aggressione omofoba del 21 agosto

Il 24enne era stato protagonista di un grave episodio di cronaca lo scorso 21 agosto nei pressi del ponte della Giacchetta lungo il Naviglio Sforzesco. In quella circostanza due uomini di 28 e 33 anni lo avevano insultato con offese legate al suo orientamento sessuale e lo avevano spinto facendolo cadere nel canale.

Il ragazzo era riuscito a riemergere a fatica, mentre i Carabinieri avevano bloccato e denunciato gli aggressori (che si erano scagliati contro i militari brandendo una bottiglia di vetro) con le accuse di discriminazione, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Soccorso dal 118 e trasferito in ospedale, il giovane si era poi allontanato spontaneamente prima che venisse stilato il referto.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Al momento del ritrovamento il corpo si trovava in posizione prona e presentava ferite con macchie di sangue sul viso. Gli investigatori stanno effettuando verifiche per chiarire se la lesione sia derivata da una caduta o dal colpo inflitto da un corpo contundente.

Tra le piste prese in considerazione vi sono un decesso per cause naturali o un malore, un possibile evento legato al consumo di sostanze stupefacenti oppure una lite degenerata.

Risposte definitive arriveranno dall’esame autoptico disposto dalla Procura ed eseguito presso l’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia.