Trovato morto dalla madre in casa a Viserba vicino Rimini, disposta l'autopsia: si indaga sulle cause

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Viserba, in provincia di Rimini. A fare la drammatica scoperta è stata la madre una volta entrata nella casa. Secondo le prime indiscrezioni sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. La Procura di Rimini ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte.

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo Il Resto del Carlino martedì 19 agosto a Viserba, in provincia di Rimini, un uomo è stato trovato morto all’interno della sua casa.

La scoperta è stata fatta intorno alle 19 dalla madre dell’uomo, che ha scoperto il cadavere una volta rientrata nell’abitazione. La donna era solita andare a trovare il figlio che in quel pomeriggio, però, non rispondeva al campanello.

Un uomo di 39 anni è stato rinvenuto privo di vita dalla madre nella sua casa a Viserba, in provincia di Rimini. Si indaga sulle cause

Quando la donna è entrata in casa ha trovato il corpo del figlio riverso sul pavimento del soggiorno. La madre ha dunque chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Rimini.

Le forze dell’ordine hanno constato che l’appartamento non presentava anomalie né segni di effrazione. Il medico legale arrivato insieme ai militari ha eseguito una prima ispezione cadaverica.

Le indagini della Procura di Rimini

Secondo le indiscrezioni riportate da Rimini Today e Fanpage, per il momento non è stata resa nota l’identità dell’uomo. Si sa, piuttosto, che il 39enne fosse di nazionalità ucraina.

Dall’ispezione cadaverica è emerso che il corpo non presentava segni di violenza, un’evidenza che potrebbe portare ad escludere una morte conseguente a un’aggressione. Giovedì 21 agosto sarà disposta l’autopsia su decisione della Procura di Rimini rappresentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

A disposizione delle autorità, inoltre, ci sarebbero le immagini delle videocamere di sorveglianza interne all’abitazione. Lo riporta Fanpage.

La nota dei carabinieri

San Marino Tv riporta una nota dei militari della stazione di Rimini che conferma, nella sostanza, quanto abbiamo riportato finora.

“Il corpo non presentava apparenti segni di morte violenta“, scrivono i militari. “Così come lo stato dei luoghi è parso, nel corso del sopralluogo condotto durante la notte dai militari del Nucleo Investigativo di Rimini, privo di tracce di aggressione”.

