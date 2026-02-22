Trovato morto Dario Marini ad Avio, la sparizione sospetta del giovane padovano e il giallo degli spostamenti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sono già serrate le indagini per fare chiarezza sul caso di Dario Marini, giovane padovano trovato morto nei boschi di Avio, comune in provincia di Trento. Figlio di un noto imprenditore, era scomparso domenica 15 febbraio e il suo corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 9 del 22 febbraio in una zona boschiva della località trentina. A ritrovare il cadavere i vigili del fuoco e il soccorso alpino, dopo che le ricerche si erano concentrate nei pressi del cimitero di Sabbionara, frazione di Avio, dove era stata ritrovata l’auto dell’imprenditore, a soli 500 metri dal luogo del ritrovamento.

La scomparsa di Dario Marini

A lanciare l’allarme della scomparsa di Dario Marini, sono stati gli stessi familiari, preoccupati dal mancato rientro a casa del 39enne.

Rapidamente, l’appello dei genitori era circolato sui social diventando virale.

Anche il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, sulla sua pagina Facebook, aveva condiviso un post con la foto dell’imprenditore, di origini padovane, chiedendo la massima diffusione con la speranza di ritrovarlo.

Nel mirino degli inquirenti, ci sarebbero anche alcune false segnalazioni di avvistamento del giovane.

La pista degli spostamenti anomali

Dopo il ritrovamento del cadavere di Dario Marini, secondo Fanpage, le indagini si sarebbero concentrate su una pista già calda al momento delle ricerche.

Si tratta degli spostamenti “anomali” che avrebbe visto protagonista l’imprenditore padovano.

Nel giorno della scomparsa, il 15 febbraio, sarebbe stato a Bologna.

Sarebbe, poi, rientrato in Veneto e infine in Trentino, dove è stato ritrovato morto.

Secondo il Gazzettino, tra i luoghi in cui sarebbe stato avvistato anche Tarvisio, a tre ore di auto dal cimitero di Sabbionara.

Infine, prima di arrivare ad Avio avrebbe fatto sosta anche in un autogrill e non avrebbe lasciato nessun bigliettino d’addio.

Questo percorso così complesso sarebbe difficile da decifrare, al momento.

Chi era Dario Marini

Come riporta Padova Oggi, Dario Marini era figlio di Ermenegildo Marini, noto imprenditore padovano attivo nel settore dei lavori stradali.

Il 39enne, a sua volta, lavorava all’azienda di famiglia.

Risiedeva nel quartiere Chievanuova della città veneta.