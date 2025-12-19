Trovato morto il sospettato dell'attacco alla Brown University, avrebbe ucciso anche uno scienziato del Mit

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È terminata la caccia al killer che il 13 dicembre scorso ha ucciso due studenti e ferito altre nove persone alla Brown University negli Stati Uniti. La polizia di Providence, nel Rhode Island, ha detto di aver trovato morto il sospettato all’interno di un deposito che aveva affittato nel New Hampshire. Si tratta di Claudio Neves Valente, 48 anni, portoghese, ex studente della Brown. Secondo gli investigatori si sarebbe suicidato e sarebbe responsabile anche di un altro delitto: l’omicidio, avvenuto due giorni dopo, di un rinomato fisico e scienziato nucleare del Mit di Boston, Nuno Loureiro.

Brown University, trovato morto il sospettato

Dopo una caccia all’uomo durata cinque giorni tra Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire, la polizia di Providence ha annunciato nella serata di giovedì 18 dicembre di aver individuato il sospettato dell’attacco alla Brown University.

L’uomo è stato trovato morto all’interno di un box di un magazzino che aveva preso in affitto a Salem, in New Hampshire.

ANSA

Si chiamava Claudio Neves Valente, aveva 48 anni, era cittadino portoghese ed era un ex studente di fisica della Brown University. Secondo gli investigatori l’uomo si sarebbe tolto la vita.

Il box dove è stato trovato, riporta la Cnn, era vuoto, accanto a lui solo un borsone e due pistole.

L’uomo è ritenuto responsabile anche dell’uccisione di professore del Mit di Boston, Nuno Loureiro, anche lui portoghese.

L’omicidio del professore del Mit Nuno Loureiro

Nuno Loureiro, professore del Massachusetts Institute of Technology, è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa in un sobborgo di Boston.

Trovato in fin di vita nella serata di lunedì 15 dicembre, è morto ore dopo in ospedale.

Portoghese, 47 anni, era docente di fisica nucleare e direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit: era considerato uno dei massimi esperti al mondo di fusione nucleare.

Claudio Neves Valente, chi era il killer

Secondo quanto ricostruito dalla Cnn, Claudio Neves Valente era arrivato negli Stati Uniti nel 2000 per un dottorato di ricerca in fisica alla Brown University.

Nell’aprile 2001 aveva lasciato il corso e l’università senza ottenere il dottorato e si era trasferito a Miami in Florida. Nel 2017 aveva ottenuto la carta verde, il visto permanente per risiedere negli Stati Uniti.

Al momento non è ancora chiaro il movente dell’attacco alla Brown University e dell’omicidio di Loureiro.

Entrambi portoghesi e fisici, sia vittima che killer avevano frequentato lo stesso percorso di studi in Portogallo tra il 1995 e il 2000.

Le indagini

Inizialmente i due episodi, avvenuti a circa 80 chilometri di distanza e a due giorni l’uno dall’altro, non erano stati collegati.

Ma nelle ultime ore gli investigatori avevano messo insieme diversi elementi dopo aver individuato l’auto usata dal sospettato dell’attacco alla Brown e ricostruito i suoi movimenti.

Dopo essere arrivato a Boston, aveva usato due auto prese a noleggio, a cui aveva anche cambiato targa, per spostarsi tra Massachusetts, Rhode Island e New Hampshire.

L’attacco alla Brown University

L’attacco alla Brown University di Providence era stato compiuto sabato 13 dicembre all’interno di un edificio che ospita le lezioni di ingegneria e fisica dell’ateneo.

Il killer aveva aperto il fuoco in una classe, uccidendo due persone e ferendone altre nove, tutti studenti.