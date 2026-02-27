Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Macabra scoperta a Firenze. Un uomo è stato trovato morto in un’abitazione di via Reginaldo Giuliani, nella periferia del capoluogo toscano. Stando alle ferite da arma da taglio rinvenute sul corpo, l’ipotesi al vaglio è quella di un omicidio. Nello stesso appartamento abitavano altri inquilini, alcuni dei quali trovati feriti. Sarebbero già tre i fermati, coinvolti in quella che sembra essere stata una spedizione punitiva legata a questioni di droga.

Uomo trovato morto in casa a Firenze

Un uomo di 33 anni, di nazionalità italiana, è stato trovato morto in un’abitazione di via Reginaldo Giuliani, nella periferia di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Poco dopo è arrivato anche il pm di turno Andrea Cusani per l’avvio delle indagini.

ANSA

Sul corpo della vittima sono state rinvenute diverse ferite da arma da taglio e l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di omicidio.

La scientifica sta svolgendo le necessarie analisi all’interno e nei dintorni dell’abitazione.

Altri feriti nell’appartamento di via Giuliani

L’appartamento di via Giuliani non era la residenza della vittima ma, riporta il Corriere Fiorentino, l’abitazione di un amico.

Nella casa abitavano altre persone che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono state trovate ferite. In ospedale un 30enne e un 50enne, entrambi di origini italiane.

Secondo le prime ricostruzioni la vicenda sarebbe iniziata alla stazione di Rifredi, dove un gruppo di quattro persone ha rincorso una quinta per questioni di droga.

L’uomo sarebbe scappato per rifugiarsi nella vicina casa di un amico, dove i suoi aggressori sarebbero infine riusciti a entrare.

Tre fermati: l’ipotesi è di omicidio

Sarebbe stato l’uomo in fuga a scagliarsi contro i propri inseguitori, uccidendone uno. Il presunto colpevole è attualmente in fuga.

Altre tre persone sarebbero già state fermate dalle forze dell’ordine, che stanno indagando per ricostruire le dinamiche del delitto.

La chiamata ai servizi d’emergenza, riporta La Nazione, è avvenuta attorno alle 04:00 del mattino, mentre l’omicidio avrebbe avuto luogo qualche ora prima, attorno alle ore 02:30.

Non tutti i fermati sarebbero degli indiziati, tra loro ci sono anche possibili testimoni di quanto accaduto. Mentre si cerca il quarto uomo in fuga.

Tutte le persone coinvolte sarebbero uomini di circa 30 anni, di nazionalità italiana e con precedenti penali.