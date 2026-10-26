Trovato morto in un parco Antoine de Massy cugino del principe di Monaco Alberto II, un fermato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antoine de Massy, tennista e cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, è stato trovato morto durante la serata di domenica 25 ottobre in un giardino nel Principato. Una persona, dopo la scoperta del cadavere, è stata messa in stato di fermo lunedì mattina. Non è ancora stato chiarito se si tratti di un semplice testimone oppure di un soggetto che potrebbe essere coinvolto direttamente nella vicenda.

Morto Antoine de Massy a 29 anni: era il cugino del principe Alberto II di Monaco

A riportare la notizia del decesso di Antoine de Massy è stata la testata Monaco Matin. L’uomo, figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, aveva 29 anni. Era inoltre il nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III, nonché cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco.

Secondo quanto trapelato finora sulla vicenda, un parente del 29enne, allarmato per la sua assenza a un pranzo di famiglia previsto per la scorsa domenica, avrebbe contattato la polizia. A distanza di poche ore dalla segnalazione, il corpo è stato rinvenuto in un’area verde lungo il boulevard du Larvotto, dietro Villa Sauber.

Sulla vicenda indaga la polizia del Principato. La Procura generale di Monaco ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause del decesso.

Gli investigatori, che al momento non escludono alcuna pista, sono al lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti di Antoine e per capire che cosa sia avvenuto nelle ore precedenti alla scoperta del cadavere.

La nota di Alberto II e Charlène

Alberto II e la principessa Charlène, attraverso una nota ufficiale, hanno espresso la propria “tristezza” per la scomparsa del giovane, sottolineando la grande passione che il 29enne aveva per il tennis.

ANSA

“Appassionato di tennis, si inseriva in una storia familiare strettamente legata a questo sport nel Principato”, hanno evidenziato i principi.

Nel messaggio, Alberto II e Charlène “si sono uniti al dolore della sua famiglia e dei suoi cari”, porgendo “loro le più sincere condoglianze in questa dolorosa circostanza”.

La passione per il tennis di Antoine de Massy

Antoine, per dedicarsi alla racchetta, si era trasferito negli Stati Uniti, a Miami, dove aveva proseguito il proprio percorso tennistico. Il nome dei de Massy è da tempo legato alla vita sportiva del Principato.

Elizabeth-Anne de Massy, appartenente alla famiglia del giovane deceduto, aveva ricoperto per anni incarichi di primo piano nella Federazione monegasca di tennis e al Monte-Carlo Country Club.

Dopo la sua morte, datata giugno 2020, gli incarichi sono passati alla figlia Mélanie-Antoinette de Massy.