Trovato morto l'escursionista Gioele Fortina disperso a Demonte vicino Cuneo, era diretto al Vallone dell'Arma

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Purtroppo le ricerche hanno dato un triste epilogo. Trovato morto Gioele Fortina, l’escursionista disperso a Demonte vicino Cuneo. Il 21enne, originario di Savigliano e residente a Pinerolo, non aveva più fatto ritorno a casa dopo la scelta di fare un’escursione per raggiungere il Vallone dell’Arma in Valle Stura. Il corpo del giovane è stato individuato ai piedi di un salto di roccia da una squadra Saps-Sagf che stava battendo a piedi l’area e recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco.

Le ipotesi sulla morte dell’escursionista

Gioele Fortina era scomparso il 19 luglio, l’allarme è stato lanciato dai familiari preoccupati dopo la mezzanotte del 20 luglio. Le ricerche sono partite immediatamente.

Secondo quanto riporta Leggo, l’escursionista sarebbe stato ospite della nonna e partito nel primo pomeriggio per una passeggiata in solitaria.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà Demonte, luogo in cui è stato ritrovato l’escursionista Gioele Fortina

Per il giovane non sarebbe stata la prima volta, forse una consuetudine, quella di trascorrere in solitaria a Demonte i weekend.

Sarebbe questo il motivo per cui l’allarme sarebbe scattato da parte dei familiari solo in tarda serata.

Dalle primissime ricostruzioni Gioele Fortina sarebbe precipitato mentre percorreva un pendio scosceso nel Vallone dell’Arma.

Chi era Gioele Fortina, appassionato di fiori

Secondo quanto riporta La Stampa, Gioele Fortina, l’escursionista morto a Demonte, era un grande appassionato di fiori fino a farne la sua professione.

Il 21enne infatti risulterebbe collaboratore di un coltivatore di lavanda.

Avrebbe detto ai familiari, poco prima di uscire in direzione Vallone dell’Arma, di voler fare un’escursione per raccogliere fiori.

Dove si trova il Vallone dell’Arma e perché è famoso per i fiori

Il Vallone dell’Arma si trova in una posizione strategica per chi è appassionato di escursionismo e trekking. Infatti si dirama dall’abitato di Demonte parallelamente al corso del fiume Stura e arriva fino al Colle di Valcavera, dove si possono raggiungere altre suggestive località

Probabilmente Gioele Fortina avrebbe voluto raggiungere il famoso sentiero “Lou viol d’es Fiour”, il sentiero dei fiori su cui vivono centinaia di tipologie diverse come anemoni, tulipani, orchidee e gigli.

Il periodo ottimale per visitarlo e ammirare le sue bellezze floreali sarebbe proprio il mese di luglio.