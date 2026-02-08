Trovato morto Nathan Smith, figlio del rapper Lil Jon: aveva 27 anni, in corso le indagini della polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nathan Smith, figlio del noto rapper americano Lil Jon, è stato trovato morto in Georgia. Conosciuto sulla scena musicale con il nome di DJ Young Slade, Nathan Smith aveva 27 anni. Ancora da chiarire le cause del decesso. Il corpo del giovane è stato trovato in uno stagno nei pressi della sua casa. Non si avevano più sue notizie dal 3 febbraio.

A confermare la notizia è stato lo stesso Lil Jon su Instagram.

“Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita di nostro figlio Nathan. Sua madre, Nicole Smith, e io siamo devastati. Era una persona di rara gentilezza, premurosa, educata, appassionata e dal cuore grande. Amava profondamente la sua famiglia e i suoi amici”, ha scritto il padre di Nathan Smith.

Attesa per l’autopsia sul corpo di Nathan Smith

L’autopsia sarà decisiva per cercare di capire le cause del decesso del 27enne. Il corpo di Nathan Smith è stato trovato nei pressi della sua abitazione a Milton, in Georgia.

Il giovane era uscito di casa la mattina del 6 febbraio e da allora si erano perse le sue tracce. Le squadre di ricerca si sono concentrate nell’area vicino all’abitazione, fino al ritrovamento del corpo nei pressi di uno stagno. Secondo i media americani, al momento non ci sono elementi che facciano pensare a una morte violenta o al coinvolgimento di altre persone.

Inoltre, i primi esami esterni eseguiti sul corpo non avrebbero evidenziato segni di violenza, ma bisognerà aspettare l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.

La carriera musicale di Nathan Smith, figlio di Lil Jon

Nathan Smith, noto come DJ Young Slade, stava delineando il proprio percorso artistico come produttore e musicista nella scena hip-hop.

Dopo gli studi alla New York University, negli ultimi anni aveva collaborato con importanti nomi del panorama statunitense, tra cui Post Malone, Killer Mike, Big Boi, Fergie, Too $hort ed E-40.

Il padre Lil Jon lo ha ricordato come una presenza luminosa e positiva per tutte le persone che lo circondavano. La notizia ha scosso la comunità dell’hip hop, sia negli Stati Uniti che all’estero.