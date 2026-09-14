Trovato morto nella cella frigorifera a Guidonia, dramma nella ditta di import-export cinese: la ricostruzione

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A Guidonia Montecelio un custode cinese di 60 anni è stato trovato morto in una cella frigorifera a -30 gradi dell’azienda dove viveva e lavorava. L’uomo sarebbe entrato senza protezioni per prendere del cibo alcuni giorni prima. Il ritrovamento in casa di farmaci per il cuore fa ipotizzare un decesso dovuto a un malore. Autopsia disposta dalla Procura di Tivoli.

Morto in una cella frigorifera a Guidonia

L’incidente mortale sul luogo di lavoro è accaduto a Setteville, frazione di Guidonia Montecelio, a nord-est di Roma. Un cittadino cinese di 60 anni è stato trovato senza vita all’interno di una cella frigorifera industriale della Trading Hu S.r.l., azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari importati con sede in via Enrico Fermi.

Il corpo è stato scoperto lunedì 14 settembre intorno alle 9:30, ma secondo la prima ricostruzione il decesso risalirebbe al sabato prima.

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La ricostruzione

L’uomo, che ricopriva il ruolo di custode del complesso e viveva all’interno della struttura stessa, si sarebbe sentito male dopo essere entrato nell’area refrigerata, mantenuta a una temperatura di circa 30 gradi sotto zero, per prendere qualcosa da mangiare.

Il 60enne non indossava alcuna protezione termica: è stato infatti ritrovato vestito soltanto con maglietta e bermuda, senza le dotazioni necessarie per resistere al gelo estremo di un ambiente pensato per la conservazione degli alimenti, e non idoneo per la permanenza umana prolungata.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli insieme ai militari del Nucleo Investigativo di Frascati, affiancati dal medico legale e dagli ispettori del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Roma 5.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Tivoli, che ha già disposto l’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso.

Dai primi rilievi medico-legali non sarebbero emersi segni riconducibili a una morte violenta, né elementi che facciano pensare a un’aggressione: l’ipotesi privilegiata resta quella del malore, forse causato dallo sbalzo termico improvviso.

È stato inoltre perquisito l’appartamento in cui il custode risiedeva, dove sono stati rinvenuti farmaci utilizzati per la cura di patologie cardiache.

Il dettaglio potrebbe risultare rilevante per chiarire un eventuale collegamento tra le condizioni di salute pregresse dell’uomo e il malore fatale.