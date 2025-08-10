Trovato morto sul Monte Penna il 56enne di Toano che risultava disperso, le ricerche e il tragico epilogo
Trovato morto Claudio Benassi, il 56enne di Toano (Reggio Emilia) risultava disperso: il cadavere è stato rintracciato nella zona del Monte Penna
Claudio Benassi, 56enne residente a Toano, è stato trovato morto nel territorio di Villa Minozzo, comune in provincia di Reggio Emilia. Nelle scorse ore si era allontanato per fare una passeggiata, senza più fare ritorno a casa. Il suo cadavere è stato individuato nella zona del monte Penna, sull’Appennino Reggiano, dopo ampie ricerche effettuate dalle squadre del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna.
- Trovato morto Claudio Benassi, il 56enne di Toano risultava disperso
- Il ritrovamento del cadavere nella zona del Monte Penna
- Il trasferimento del cadavere all'obitorio
Trovato morto Claudio Benassi, il 56enne di Toano risultava disperso
Benassi, come riferito dal Resto del Carlino, si era allontanato da casa con la propria auto, ritrovata nel tardo pomeriggio di sabato 9 agosto. Una squadra del Soccorso Alpino e un’unità cinofila Saer hanno successivamente rintracciato la sua salma.
Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cusna ha richiesto l’intervento dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato della tecnologia IMSI catcher (International Mobile Subscriber Identity) che consente di risalire alle utenze telefoniche riducendo i tempi di localizzazione della ricerca e restringendo la zona di ricerca.
Cerchiata in rosso la zona in cui è stato individuato il cadavere
Il ritrovamento del cadavere nella zona del Monte Penna
Dopo che è stata individuata l’area in cui il 56enne era scomparso, si sono attivate le squadre di terra del Soccorso Alpino, tra cui un’unità Cinofila.
Un cane ha segnalato ai soccorritori la presenza del disperso. Purtroppo è stato trovato senza vita, nella zona del Monte Penna.
Le squadre hanno aspettato sul posto l’arrivo di eliPavullo che ha verricellato l’equipe tecnico-sanitaria. Per i soccorsi, non c’è stato altro da fare che registrare il decesso del 56enne.
Il trasferimento del cadavere all’obitorio
Il cadavere dell’uomo è stato quindi posizionato sulla barella e poi trasportato a bordo dell’elisoccorso per il trasferimento al campo sportivo di Villa Minozzo dove la salma è stata affidata alle pompe funebri di turno.
Infine il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Castelnovo Monti.
Alle ricerche, rese complesse e complicate per la zona impervia e boschiva, hanno collaborato anche i Carabinieri e la Protezione civile.