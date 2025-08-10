Trovato morto sul Monte Penna il 56enne di Toano che risultava disperso, le ricerche e il tragico epilogo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Claudio Benassi, 56enne residente a Toano, è stato trovato morto nel territorio di Villa Minozzo, comune in provincia di Reggio Emilia. Nelle scorse ore si era allontanato per fare una passeggiata, senza più fare ritorno a casa. Il suo cadavere è stato individuato nella zona del monte Penna, sull’Appennino Reggiano, dopo ampie ricerche effettuate dalle squadre del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna.

Trovato morto Claudio Benassi, il 56enne di Toano risultava disperso

Benassi, come riferito dal Resto del Carlino, si era allontanato da casa con la propria auto, ritrovata nel tardo pomeriggio di sabato 9 agosto. Una squadra del Soccorso Alpino e un’unità cinofila Saer hanno successivamente rintracciato la sua salma.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cusna ha richiesto l’intervento dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato della tecnologia IMSI catcher (International Mobile Subscriber Identity) che consente di risalire alle utenze telefoniche riducendo i tempi di localizzazione della ricerca e restringendo la zona di ricerca.

Il ritrovamento del cadavere nella zona del Monte Penna

Dopo che è stata individuata l’area in cui il 56enne era scomparso, si sono attivate le squadre di terra del Soccorso Alpino, tra cui un’unità Cinofila.

Un cane ha segnalato ai soccorritori la presenza del disperso. Purtroppo è stato trovato senza vita, nella zona del Monte Penna.

Le squadre hanno aspettato sul posto l’arrivo di eliPavullo che ha verricellato l’equipe tecnico-sanitaria. Per i soccorsi, non c’è stato altro da fare che registrare il decesso del 56enne.

Il trasferimento del cadavere all’obitorio

Il cadavere dell’uomo è stato quindi posizionato sulla barella e poi trasportato a bordo dell’elisoccorso per il trasferimento al campo sportivo di Villa Minozzo dove la salma è stata affidata alle pompe funebri di turno.

Infine il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Castelnovo Monti.

Alle ricerche, rese complesse e complicate per la zona impervia e boschiva, hanno collaborato anche i Carabinieri e la Protezione civile.