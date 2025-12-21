Trovato senza vita nel canale Cavour a Novara Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo una cena tra amici

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato ritrovato senza vita nel canale Cavour ad Agognate Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni che era scomparso da Novara nella notte tra il 19 e il 20 dicembre. Il ragazzo non era rientrato a casa dopo una cena con amici e il telefono risultava spento. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le circostanze della morte.

Il ritrovamento di Dario Cipullo nel canale Cavour a Novara

Si sono concluse con l’esito peggiore le ricerche di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara scomparso nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre nel canale Cavour, in località Agognate, a diversi chilometri dal punto dell’ultimo avvistamento.

Secondo quanto riportato dalle fonti locali, il recupero è avvenuto nei pressi della rotonda che conduce all’autostrada, non lontano dal casello di Novara Ovest. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte.

La zona di Agognate (Novara) dov'è stato ritrovato il corpo senza vita di Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo una cena tra amici

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione gli spostamenti del ragazzo nelle ore successive alla scomparsa. Al momento non sono state rese note ipotesi ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

Scomparso dopo la cena tra amici

La vicenda era iniziata nella serata di venerdì 19 dicembre. Dario Cipullo aveva partecipato a una cena con amici in un’abitazione privata, nella zona della stazione ferroviaria. Intorno all’una di notte era stato riaccompagnato in auto da un genitore di uno dei ragazzi presenti.

Secondo le ricostruzioni, il sedicenne avrebbe chiesto di essere lasciato nei pressi di un centro commerciale, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, nel quartiere Santa Rita. Da quel momento avrebbe proseguito a piedi. L’ultimo avvistamento risale proprio a quell’orario, nei pressi del parcheggio di un supermercato.

Dopo quella notte, il telefono cellulare del ragazzo è risultato spento e irraggiungibile. L’allarme è scattato nella mattinata di sabato 20 dicembre, quando i genitori si sono accorti che il figlio non era rientrato a casa e hanno presentato denuncia di scomparsa.

Le ricerche e le indagini in corso

Le operazioni di ricerca sono partite immediatamente e hanno coinvolto Carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari dell’Aib, Protezione civile e la Polizia locale di Trecate, con l’impiego di unità cinofile e, nella giornata di domenica, anche di un elicottero.

Le attività si sono concentrate inizialmente nelle aree dell’ultimo avvistamento e lungo i possibili percorsi di rientro. Successivamente le ricerche si sono estese verso la zona dell’Agogna e del canale Cavour, dove è avvenuto il ritrovamento.

Le Forze dell’Ordine proseguono gli accertamenti per chiarire le ultime ore di vita del ragazzo e le cause della morte. Il Gattico Rugby, società in cui Dario giocava nel campionato Under 18, ha scritto in un messaggio: “Purtroppo Dario è stato ritrovato, ma non nel modo in cui tutti speravamo. I dettagli restano nel dolore della famiglia: chiediamo rispetto, silenzio e preghiera”.