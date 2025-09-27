Trovato un buco nero supermassiccio che sfida le leggi della fisica, cosa significa la nuova scoperta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un buco nero supermassiccio da un miliardo di masse solari

Un team di astrofisici italiani ha annunciato la scoperta di un buco nero supermassiccio con una massa pari a un miliardo di volte quella del Sole.

L’oggetto si trova a circa 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra, al centro di un quasar luminosissimo chiamato RACS J0320-35.

iStock Rappresentazione artistica di un buco nero supermassiccio

È stato osservato grazie al telescopio spaziale Chandra della NASA, che ha rilevato un tasso di crescita sorprendentemente rapido, superiore di 2,4 volte al limite teorico noto come limite di Eddington.

Una sfida alle leggi della fisica

Secondo i modelli attuali, i buchi neri non possono accrescere materia oltre il limite di Eddington senza destabilizzarsi. Questo oggetto, invece, sta crescendo oltre quella soglia, fenomeno noto come “accrescimento di Super-Eddington”.

Si tratta di un meccanismo raro che potrebbe spiegare come i buchi neri primordiali abbiano raggiunto masse miliardarie in tempi troppo brevi rispetto alla storia dell’universo. “È stato scioccante vedere questo buco nero crescere a passi da gigante”, ha detto Luca Ighina, autore principale dello studio.

La scoperta è stata resa possibile dalle osservazioni del telescopio Chandra, operativo dal 1999 e capace di fornire immagini ad altissima risoluzione in raggi X.

Lo studio sul buco nero

A supportare l’analisi ci sono stati anche strumenti come il radiotelescopio Giant Metrewave e il telescopio IXPE, sviluppato con il contributo italiano di INAF e INFN. I ricercatori italiani hanno avuto un ruolo centrale nello studio, in particolare con l’Osservatorio Astronomico di Brera e l’Università di Bologna.

Lo studio solleva nuovi interrogativi: come ha fatto questo buco nero a raggiungere una massa così enorme quando l’universo aveva meno di un miliardo di anni? Una delle ipotesi è che sia nato direttamente dal collasso di una nube di gas primordiale, un processo raro ma non impossibile.

Più probabilmente, secondo gli autori, si tratta di un buco nero nato da collasso stellare che ha poi accelerato la crescita grazie a episodi ripetuti di accrescimento super-Eddington. I dati saranno cruciali per ridefinire i modelli di evoluzione cosmica e per spiegare il ruolo di questi oggetti nell’organizzazione delle galassie.