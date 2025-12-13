Trovato un cadavere in un baule nel Fiorentino, in casa anche la madre in stato di denutrizione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa in cui viveva con l’anziana madre e due fratelli a Sant’Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un’ispezione dei vigili urbani, attivati da una segnalazione. Al momento sarebbero escusi atti violenti, ma proseguono le indagini.

Trovato il cadavere in un baule

Le condizioni del cadavere farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento.

Il corpo è stato scoperto il 13 dicembre durante una perquisizione in mattinata nella casa in via Nievo a Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze).

Il luogo in cui si trova la casa della vittima

Già il 12 dicembre, i vigili urbani avevano fatto un primo intervento dopo aver ricevuto una segnalazione.

Non è chiaro se la chiamata sia arrivata dai vicini o dal 118 per soccorrere l’anziana donna in stato di denutrizione. Nella prima ispezione di venerdì sera non era emerso nulla. La polizia è tornata in mattinata e, in una delle camere, ha individuato il baule con il cadavere dell’uomo.

La madre, in gravi condizioni di salute, è stata ricoverata in ospedale.

Le indagini sulla morte dell’uomo

Nell’abitazione è arrivato anche il pm di turno in procura a Firenze. I due fratelli della vittima, che hanno tra i 30 e i 40 anni, sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi e sono stati sentiti.

Da quanto emerge la famiglia non risulta fra quelle seguite dagli assistenti sociali.

Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma dai primi accertamenti sarebbero esclusi atti violenti.