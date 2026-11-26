Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giacomo Puccini ebbe tre cerimonie funebri: a Bruxelles e a Milano nel 1924 e poi nel 1926 a Torre del Lago, dove il feretro arrivò in treno, per essere portato in chiesa e poi deposto nel mausoleo allestito nella villa tanto cara al Maestro. Il funerale si tenne il 29 novembre, a due anni esatti dalla sua scomparsa, e il racconto di quel momento fino a poche settimane fa era affidato ad articoli di giornale, testimonianze, lettere e fotografie dell’epoca. Dall’archivio della Villa Museo ora è emerso un incredibile filmato inedito. Il filmato è stato restaurato da Immagine Ritrovata di Bologna ed è temporaneamente depositato alla Fondazione Cineteca di Bologna. Un centenario che la Villa Museo si appresta a celebrare domani e sabato con il convegno “Case d’artista”. Durante la mostra sarà possibile anche rivedere il filmato che verrà presentato a Torre del Lago in prima visione sabato 28 novembre, al termine del Convegno che celebra i 100 anni della Casa Museo.