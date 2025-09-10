Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Recuperati 120mila euro sottratti a un’azienda della provincia di Bari in seguito a una frode informatica di tipo B.E.C.; il denaro è stato restituito grazie all’intervento della Polizia Postale, che ha agito tempestivamente dopo la denuncia della vittima. L’episodio è stato reso noto nei giorni scorsi e ha coinvolto una società locale che, dopo aver effettuato un bonifico a un fornitore estero, si è accorta che i fondi erano finiti su un conto corrente in Tailandia, a causa di un sofisticato attacco informatico.

Il caso: come si è svolta la truffa informatica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un’impresa della provincia di Bari ha ricevuto tramite posta elettronica una fattura apparentemente inviata da un suo fornitore estero. L’importo richiesto era di 120.000 euro, cifra che la società ha provveduto a saldare tramite bonifico bancario.

Solo alcuni giorni dopo, la stessa azienda è stata contattata dal fornitore, che segnalava di non aver mai ricevuto il pagamento. Da un controllo più approfondito, è emerso che l’IBAN indicato nella fattura era stato modificato: i soldi erano stati trasferiti su un conto corrente presso una banca di Bangkok, in Tailandia.

Il tempestivo intervento della Polizia Postale

La reazione dell’azienda è stata immediata: la società ha sporto denuncia presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Bari. Gli agenti hanno subito avviato le indagini e attivato i canali di cooperazione internazionale, coinvolgendo l’INTERPOL per tentare di bloccare il trasferimento dei fondi.

Grazie a questa azione rapida, è stato possibile richiamare il bonifico e recuperare l’intera somma di 120.000 euro, che è così tornata nella disponibilità della vittima. Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili della frode, che al momento restano ignoti.

Che cos’è il B.E.C. e come agiscono i truffatori

Il fenomeno B.E.C. (Business Email Compromise), noto anche come Man-in-the-Middle o C.E.O. fraud, rappresenta una delle forme più insidiose di frode informatica ai danni delle aziende. Gli autori di questi attacchi riescono a ottenere l’accesso abusivo alle caselle di posta elettronica aziendali, monitorando le comunicazioni tra imprese e fornitori.

In questo modo, i criminali possono intervenire nelle conversazioni e inviare fatture con coordinate bancarie alterate, indirizzando i pagamenti verso conti correnti sotto il loro controllo. Le modalità di attuazione possono variare, ma il risultato è sempre lo stesso: l’azienda vittima effettua un bonifico convinta di pagare un fornitore, mentre in realtà sta trasferendo denaro ai truffatori.

Un fenomeno in crescita e le raccomandazioni della Polizia

Il B.E.C. è ormai un fenomeno diffuso a livello globale e rappresenta una minaccia concreta per le imprese di ogni dimensione. Le conseguenze economiche possono essere molto gravi, con impatti significativi sulla continuità operativa delle aziende coinvolte.

La Polizia di Stato invita tutte le imprese a rafforzare le proprie misure di sicurezza informatica, adottando sistemi di protezione avanzati per le caselle di posta elettronica e le banche dati aziendali. È fondamentale, inoltre, verificare sempre con attenzione le coordinate bancarie prima di effettuare un pagamento, soprattutto se si tratta di IBAN esteri o se si notano anomalie nelle comunicazioni.

Un ulteriore consiglio è quello di contattare direttamente la controparte commerciale attraverso canali diversi dalla posta elettronica, come il telefono, per confermare la correttezza delle informazioni ricevute.

La tempestività della denuncia: un fattore decisivo

In caso di frode informatica, la rapidità con cui si segnala l’accaduto alle autorità può fare la differenza tra il recupero o la perdita definitiva delle somme sottratte. La Polizia Postale sottolinea che il richiamo di un bonifico è possibile solo entro i pochi giorni di valuta che intercorrono tra l’esecuzione dell’operazione e l’accredito effettivo sul conto del destinatario.

Per questo motivo, è essenziale rivolgersi il prima possibile alla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, denunciando ogni episodio sospetto e fornendo tutte le informazioni utili alle indagini.

Le indagini proseguono: caccia ai responsabili

Le forze dell’ordine hanno già avviato tutti gli accertamenti necessari per risalire agli autori della frode. Le indagini, ancora in corso, si concentrano sull’analisi delle tracce informatiche lasciate dai criminali e sulla collaborazione con le autorità internazionali, in particolare quelle tailandesi, per individuare i titolari dei conti coinvolti.

La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra aziende, forze dell’ordine e organismi internazionali nella lotta contro la criminalità informatica.

Prevenzione e formazione: le chiavi per difendersi

Oltre alle misure tecniche, la prevenzione passa anche attraverso la formazione del personale aziendale. È importante che tutti i dipendenti siano consapevoli dei rischi legati alle frodi informatiche e sappiano riconoscere i segnali di un possibile attacco, come richieste di pagamento insolite o cambiamenti improvvisi nelle coordinate bancarie dei fornitori.

La Polizia di Stato mette a disposizione delle imprese strumenti informativi e campagne di sensibilizzazione per aiutare a prevenire questi episodi e ridurre il rischio di cadere vittima di truffe sempre più sofisticate.

Un caso che fa scuola per la sicurezza digitale

Il recupero dei 120mila euro sottratti all’azienda della provincia di Bari rappresenta un esempio virtuoso di come la tempestività della denuncia e l’efficacia della cooperazione internazionale possano portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità informatica. Tuttavia, la vicenda evidenzia anche la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione e di investire nella sicurezza digitale per proteggere il patrimonio aziendale.

