Trucco delle monete e fuga a tutta velocità, borsa rubata lanciata durante l'inseguimento a Rieti

Due pregiudicati stranieri sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale a Rieti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella zona commerciale di Via Greco, quando una donna è stata derubata della sua borsa da due individui che l’hanno distratta con un trucco. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente, ma i sospettati sono riusciti a fuggire.

Il furto e la fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni mesi fa, una donna reatina è stata avvicinata da un uomo di origini straniere mentre si trovava nei pressi della sua autovettura. L’uomo l’ha distratta indicandole alcune monete a terra, fingendo che le fossero cadute. Nel frattempo, un complice ha aperto lo sportello dell’auto e si è impossessato della borsa della vittima, fuggendo poi a bordo di un’auto.

L’inseguimento e l’intervento della polizia

La donna ha immediatamente chiamato il NUE 112, e le pattuglie della Squadra Mobile della Questura di Rieti si sono messe alla ricerca dell’auto in fuga. L’inseguimento si è protratto per molti chilometri in direzione di Roma. Con l’ausilio delle pattuglie della Squadra Volante, è stato predisposto un posto di controllo a San Giovanni Reatino, ma la vettura in fuga ha forzato il blocco con una manovra pericolosa, gettando la borsa rubata dal finestrino e continuando la corsa a folle velocità.

Indagini e identificazione

Il veicolo è stato successivamente rinvenuto, chiuso a chiave, nei pressi di Passo Corese e posto sotto sequestro. Le indagini condotte dagli investigatori della Polizia di Stato, attraverso l’esame delle immagini di videosorveglianza e l’analisi delle impronte digitali, hanno permesso di identificare i due sospettati. La donna che ha noleggiato l’auto e l’uomo che ha rubato la borsa sono stati identificati come pregiudicati con numerosi precedenti per furti e truffe.

Denuncia e indagini in corso

I due stranieri sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere dei reati commessi. Le indagini sono ancora in corso per identificare un terzo complice coinvolto nel furto. Si sottolinea che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, le persone denunciate sono da presumersi innocenti fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

Fonte foto: IPA