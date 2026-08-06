Truffa a castello nel Senese, dal loro profilo hackerato venduto un appartamento fantasma a Roma

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il profilo del Castello di Selvole a Castelnuovo Berardenga, nel Senese, presente in una piattaforma per prenotazioni online, sarebbe stato hackerato e trasformato nella pagina di un appartamento inesistente vicino al Colosseo, a Roma. Centinaia di turisti avrebbero prenotato la struttura fantasma, convinti di trovare un alloggio nella Capitale. Il giro d’affari sarebbe di circa 360mila euro.

Truffa ad agenzia di viaggio, il profilo hackerato

La vicenda è stata raccontata dal Corriere Fiorentino e riguarda il Castello di Selvole, a Castelnuovo Berardenga, nel Chianti.

I proprietari avrebbero presentato denuncia alla polizia postale di Siena.

Secondo quanto emerso, i truffatori avrebbero sovrapposto al profilo della struttura toscana quello di un “dream apartment” vicino al Colosseo.

In questo modo, dalla pagina del castello sarebbero state vendute prenotazioni per un alloggio romano che non esisteva.

Un giro d’affari da oltre 350mila euro

La truffa avrebbe coinvolto turisti da diverse parti del mondo.

Secondo le stime, le prenotazioni sarebbero state almeno 150-200 al giorno.

Il giro d’affari attribuito ai truffatori sarebbe stato molto elevato: circa 224mila euro a giugno, 140mila euro a luglio e 13mila euro nei primi giorni di agosto.

In alcuni casi, ai clienti sarebbero state addebitate cifre anche superiori rispetto a quelle indicate al momento della prenotazione.

La vicenda ricorda altri casi simili, come quello di Cesenatico, dove erano state vendute vacanze in un residence inesistente.

Come è stata scoperta la truffa

I primi segnali sarebbero arrivati all’inizio di maggio con messaggi di persone che avevano prenotato, pagato e chiedevano informazioni sulla posizione della struttura.

Alcuni turisti avrebbero chiesto: “Siete in Toscana o a Roma?”.

Secondo il racconto dei proprietari, la loro tenuta risultava localizzata nella Capitale.

Da lì sarebbe iniziata una lunga corrispondenza con la piattaforma, senza una soluzione immediata.

Il profilo bloccato

I proprietari hanno raccontato le difficoltà incontrate dopo la scoperta del problema.

Infatti il profilo sarebbe stato bloccato con l’impossibilità di poterlo gestire e risolvere la situazione.

Secondo i proprietari, sarebbero state cancellate anche tutte le prenotazioni vere.

Al danno economico si sarebbero aggiunte anche le recensioni negative lasciate dai clienti coinvolti nella truffa.

Le commissioni richieste

Inoltre la piattaforme online avrebbe presentato ai proprietari del Castello di Selvole il conto per commissioni legate a guadagni che loro sostengono di non aver mai realizzato.

Le cifre sarebbero di circa 67mila euro per giugno e 41mila euro per luglio.

I proprietari contestano quindi non solo il danno subito per la perdita delle prenotazioni reali e le recensioni negative, ma anche la richiesta economica legata a operazioni che sarebbero riconducibili alla truffa.

La vicenda sarebbe ora oggetto di accertamenti per ricostruire l’accesso non autorizzato, il funzionamento del profilo falso e il flusso dei pagamenti effettuati dai turisti.

Secondo quanto riferito dai proprietari, non si tratterebbe di un caso isolato ma che ha coinvolto altre strutture simili in Toscana.