Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per truffa aggravata ai danni di una persona anziana a Cava de’ Tirreni il 7 maggio (Salerno). Un cittadino egiziano è stato fermato mentre tentava di fuggire dopo aver messo in atto il cosiddetto “metodo del finto nipote”.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, sotto la direzione del Vice Questore Roberto Fioravante Lanzetta. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa locale, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente.

La dinamica della truffa

L’episodio ha avuto inizio quando una donna anziana, residente a Cava de’ Tirreni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per suo nipote. L’uomo le ha raccontato di una presunta situazione debitoria che coinvolgeva la figlia della vittima, inducendola così a consegnare denaro e oggetti preziosi per evitare inesistenti conseguenze giudiziarie. Questo modus operandi, noto come “finto nipote”, è purtroppo una tecnica già nota alle forze dell’ordine per colpire persone vulnerabili.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti, raccogliendo informazioni sia dai familiari della vittima sia da un testimone oculare. Grazie a queste testimonianze, sono riusciti a individuare il sospettato mentre cercava di allontanarsi dalla città a bordo di un treno diretto a Napoli. Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di diversi preziosi in oro e orologi, che sono stati successivamente riconosciuti dalla vittima come propri.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di raccogliere elementi utili per l’accusa di truffa aggravata. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Il caso di Cava de’ Tirreni si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili che vedono spesso come vittime persone anziane, ritenute più vulnerabili e facilmente raggirabili. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, ricordando di non consegnare mai denaro o beni preziosi a sconosciuti che si presentano con storie simili.

IPA