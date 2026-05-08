Truffa a Cava de’ Tirreni, smascherato "finto nipote": il furto di oro e orologi, poi l'arresto
Un cittadino egiziano è stato arrestato a Cava de’ Tirreni per truffa aggravata ai danni di un’anziana con il metodo del finto nipote.
Eseguito un arresto per truffa aggravata ai danni di una persona anziana a Cava de’ Tirreni il 7 maggio (Salerno). Un cittadino egiziano è stato fermato mentre tentava di fuggire dopo aver messo in atto il cosiddetto “metodo del finto nipote”.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, sotto la direzione del Vice Questore Roberto Fioravante Lanzetta. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa locale, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente.
La dinamica della truffa
L’episodio ha avuto inizio quando una donna anziana, residente a Cava de’ Tirreni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per suo nipote. L’uomo le ha raccontato di una presunta situazione debitoria che coinvolgeva la figlia della vittima, inducendola così a consegnare denaro e oggetti preziosi per evitare inesistenti conseguenze giudiziarie. Questo modus operandi, noto come “finto nipote”, è purtroppo una tecnica già nota alle forze dell’ordine per colpire persone vulnerabili.
L’arresto e il recupero della refurtiva
Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti, raccogliendo informazioni sia dai familiari della vittima sia da un testimone oculare. Grazie a queste testimonianze, sono riusciti a individuare il sospettato mentre cercava di allontanarsi dalla città a bordo di un treno diretto a Napoli. Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di diversi preziosi in oro e orologi, che sono stati successivamente riconosciuti dalla vittima come propri.
Le indagini e la posizione dell’arrestato
Le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di raccogliere elementi utili per l’accusa di truffa aggravata. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente.
Il fenomeno delle truffe agli anziani
Il caso di Cava de’ Tirreni si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili che vedono spesso come vittime persone anziane, ritenute più vulnerabili e facilmente raggirabili. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, ricordando di non consegnare mai denaro o beni preziosi a sconosciuti che si presentano con storie simili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.