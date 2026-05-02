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Un uomo di origini campane accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana ha ricevuto un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gualdo Cattaneo per 4 anni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia di Perugia dopo le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione relativa a un raggiro telefonico ai danni di una residente.

Anziana truffata a Gualdo Cattaneo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia.

La Divisione Anticrimine ha avviato l’istruttoria dopo che una cittadina è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo ha sostenuto che la figlia della vittima era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, inducendo la donna a credere che fosse necessario versare una somma di denaro per evitare conseguenze penali.

La dinamica della truffa: il raggiro telefonico

Nel corso della telefonata, alla quale si è aggiunto anche un secondo interlocutore che si è qualificato come “avvocato”, la vittima è stata persuasa a raccogliere denaro e monili in oro presenti in casa.

Successivamente la donna ha consegnato quanto richiesto a un complice che si è presentato presso la sua abitazione. L’uomo, descritto come alto e robusto, si è poi allontanato a bordo di un’utilitaria bianca con i vetri posteriori oscurati.

L’identificazione e il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto autore della truffa, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici, è stato raggiunto dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gualdo Cattaneo per 4 anni.

IPA