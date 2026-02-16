Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone risultano indagate e oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Messina su delega della Procura della Repubblica. I soggetti sono accusati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria, dopo aver attirato investitori con la promessa di rendimenti elevati tramite investimenti obbligazionari.

Le indagini e il sequestro dei beni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica (Sezione Criminalità economica), che ha coordinato le indagini affidate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L’inchiesta è partita dalla denuncia di due investitori, che si sono rivolti alle autorità dopo il mancato rimborso dei capitali affidati ai consulenti.

Il modus operandi dei consulenti

I due indagati, uno attivo nel territorio del messinese e l’altro in Svizzera, hanno sfruttato la loro esperienza nel settore della consulenza finanziaria per proporre investimenti nel settore obbligazionario di società maltesi. Le offerte erano accompagnate dalla promessa di rendimenti elevati e sicuri, ma in realtà i titoli erano riconducibili a una società controllata direttamente da uno degli indagati. Per rendere credibile lo schema, inizialmente venivano corrisposti guadagni sotto forma di “cedole periodiche”, apparentemente provenienti da una società fiduciaria nazionale, alimentando così la fiducia degli investitori.

La rete di schermatura e i trasferimenti illeciti

Le attività investigative hanno permesso di ricostruire una complessa rete di schermatura finanziaria. I fondi raccolti, provenienti dalle vittime della truffa, venivano trasferiti su conti correnti a Malta o presso altre società estere, con l’obiettivo di occultare l’identità del reale beneficiario. Gli accertamenti, condotti anche in collaborazione con organismi di vigilanza e regolazione, hanno confermato che nessuna delle società coinvolte era autorizzata alla raccolta del risparmio e che gli indagati non possedevano i requisiti necessari per operare nel settore finanziario.

Il provvedimento cautelare e il coinvolgimento di terzi

Il GIP, rilevando il rischio di dispersione del patrimonio verso l’estero, ha disposto il sequestro di circa 1,3 milioni di euro, corrispondenti al profitto illecito ottenuto tramite le attività contestate. Nel corso dell’inchiesta è emerso anche il coinvolgimento della moglie di uno dei consulenti, indagata per aver messo a disposizione il proprio conto corrente al fine di occultare le provvigioni indebitamente percepite dal marito.

